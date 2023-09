Las monedas más buscadas serán las de Álex de la Iglesia: las series que llegan

En el mes de octubre las monedas más buscadas no las tendrá ningún coleccionista porque en esta ocasión son de ficción. Se trata de las monedas de la serie '30 Monedas' que estrena segunda temporada de la mano del director Álex de la Iglesia. No es el único título que llega entre las novedades de ficción. Ha sido el mes elegido para que también vuelvan a las plataformas títulos como 'Loki' o 'Élite'. Y entre las novedades 'Nada', con la actuación especial de Robert De Niro, o 'La Mesías', la nueva serie de los Javis. Los fanáticos de la ficción tendrán que tachar estos días en su calendario para no perderse ningún estreno.

De 'Loki' a '30 Monedas'

Tras el éxito de "La novia gitana", el 8 de octubre llega a Atresplayer la adaptación de la segunda entrega de la saga de Carmen Mola, y el día 23 será el turno de la segunda entrega de "30 monedas", de Álex de la Iglesia, en HBO Max. Mientras que a Disney+ llega la segunda temporada de "Loki", tras una primera entrega que se convirtió en la serie de Marvel Studios más vista en la plataforma. También la tercera de la francesa "Lupin" -a partir del 5 octubre en Netflix- y la segunda de "La edad dorada", que el 30 de octubre llenará HBO Max del sabor del Nueva York de finales del XIX.

¿Cuándo se estrena 'La Mesías'?

Relata también Efe que la nueva ficción de los Javis para Movistar Plus+, de estreno el 11 de octubre con doble episodio y cada jueves con una nueva entrega, se adentrará en la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso al que un grupo de música pop cristiana inspirado en el videoclip viral del grupo de hermanas "Flos Mariae" le cambiará la vida. Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas o Cecilia Roth forman parte del reparto.

'Nada': día de estreno y donde verla

Cinco episodios de menos de media hora componen esta serie de Disney+, que llega el 11 de octubre, en la que la vida de un crítico gastronómico venido a menos (Luis Brandoni) servirá como hilo conductor para analizar desde diversos planos la ciudad de Buenos Aires con la ayuda de pequeñas explicaciones del argot rioplatense interpretadas por Robert De Niro. Dirigen los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat ("El ciudadano ilustre").

'Élite' estrena séptima temporada: cómo verla

Uno de los mayores éxitos de Netflix regresa a la plataforma por séptima vez el día 20: en esta nueva entrega, Omar regresa al instituto Las Encinas gracias a unas prácticas y allí se enfrenta a sus fantasmas cara a cara tras la muerte de Samuel. Valentina Zenere, André Lamoglia, Ander Puig, Nadia Al Saidi, Álex Pastrana o Carmen Arrufat siguen al frente del reparto.

'Noche de chicas', a finales de octubre

La ficción que Disney+ estrena el 25 de octubre transformará una quedada en el campo para ver la final del mundial de 2010 de las amigas Tess (Aislinn Derbez), Laura (Silvia Alonso), Elena (Leticia Dolera) y Kira (Paula Usero) en una historia de venganza cuando se descubre que Lola (María León), una amiga de juventud, tiene secuestrados a tres violadores de una menor que no fueron condenados.

'Beckham' vuelve a estar ante las cámaras

Cuatro capítulos de acceso exclusivo en Netflix a partir del 4 de octubre realizan un viaje por la vida del futbolista David Beckham desde sus humildes comienzos como chico de clase obrera londinense hasta su escala al éxito como jugador profesional a través de entrevistas y material de archivo.

'Cócina con química'

Apple TV+ estrena esta ficción ambientada en la década de 1950, en la que la científica Elizabeth Zott (Brie Larson) es despedida de su laboratorio y se ve obligada a aceptar un trabajo como presentadora en un programa de cocina de la televisión, donde propone enseñar a una nación de amas de casa ignoradas mucho más que recetas.

'Urban, la vida es nuestra': dónde verla

Esta nueva serie de Amazon Prime Video, de estreno el día 4, une a Lola (María Pedraza) y Yanet (Asia Ortega) en un viaje a Málaga huyendo de un presente complicado donde se verán envueltas en un triángulo amoroso con Patrick (Bernardo Flores), un joven de barrio que ya despunta en la música urbana y está cerca de triunfar.

'Los crímenes de Port Talbot'

Filmin lanza el 3 de octubre esta serie de la BBC producida por Ed Whitmore ("Manhunt") en la que se cuentan Los asesinatos perpetrados en los años 70 por Joseph Kappen, el primer asesino en serie de la historia de Gales, un caso que tardó demasiado en resolverse, prolongando la investigación durante dos décadas.