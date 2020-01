Investigadores españoles dan con la clave de que el cáncer afecte más a los hombres

"El cáncer mata a más hombres que mujeres" es una afirmación que, a estas alturas, ya no sorprende a nadie... pero ha sido un equipo de investigadores de Barcelona quien ha dado con la 'x' de la ecuación, un nuevo paso que abre vías aún inexploradas para el tratamiento de una enfermedad que, en 2018, acabó con la vida de más de 260.000 españoles. Un equipo del Instituto de Salud Global (ISGlobal) de la ciudad condal ha logrado 'cercar' un campo de investigación que, hasta ahora, no había puesto el foco en el blanco adecuado. "Desde el principio nos habíamos dedicado a analizar únicamente los cromosomas que hombres y mujeres compartimos... pero la solución la hemos encontrado en otro lado", explica a La Información Juan Ramón González, coordinador del estudio y jefe del Grupo de Bioinformática en Epidemiología Genética de ISGlobal.

El mantra, "Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo", aunque manido, en este caso da en el blanco. González y su equipo decidieron enfocar sus investigaciones en el conocido como cromosoma sexual Y. Este solamente está presente en los hombres y su desgaste aumenta con la edad, además está relacionado con la aparición del alzheimer. Cotejando datos de hasta 9.000 individuos, los especialistas han estudiado la erosión de los genes del mismo y concluido que la probabilidad de desarrollar cáncer aumenta cuando se pierde la función de seis de ellos.

En concreto, se trata de seis genes del citado cromosoma que están implicados en la regulación del ciclo celular, proceso que, cuando falla, puede provocar la aparición de tumores. "Se trata de genes que tienen una copia en el cromosoma X", explica García. El problema es que esa suerte de 'copia de seguridad' a veces también falla: "Se ha demostrado que la copia del otro cromosoma también puede mutar", comenta el especialista. Esto supone que, en tal caso, la protección de los genes que actúan contra el cáncer se rompe, es decir, estos quedan expuestos al deterioro.

Parque de Investigación Biomédico de Barcelona (PRBB) / PRBB/José Cano

Una de las mayores consecuencias,y también avances, de este estudio, es que ha concretado uno de los principales riesgo de aparición de cáncer.. aunque no la causa. Es decir, lo pueden desarrollar tanto los hombres como las mujeres, lo que significa que el deterioro de los seis genes del cromosoma Y no son la causa sino un indicador. Así lo asevera García quien, en esta línea, apunta que uno de los grandes avances de las conclusiones irá en la dirección de la detención precoz: "Los hombres no solo sufren más de cáncer que las mujeres, sino que además tienen un pronóstico peor", comenta González, "De hecho, la menor esperanza de vida de hombres con respecto a las mujeres se explica, en parte, por esta razón".

Según destacan los autores, la supresión del cromosoma Y se puede dar ya sea por el la pérdida de función del cromosoma, lo que explicaría estudios previos, o por otros mecanismos mediados por la inactivación química (epigenética) de las mismas regiones. "Ciertas exposiciones ambientales, como puede ser el tabaco y otros tóxicos, podrían afectar a la función del cromosoma alterando su epigenética", afirma González. Y concluye, "nuestros resultados abren la puerta al desarrollo de métodos de detección dirigidos y terapias específicas para hombres con cáncer".

España se apunta así un nuevo tanto en la lucha contra el cáncer pero, ante González y su equipo, se abre ahora un desafío casi de igual magnitud: hallar la financiación necesaria para que su investigación no encalle. A partir de este momento, la cuestión no depende únicamente de los especialistas del ISGlobal, sino que concierne a instituciones y empresas que tendrán que decidir si el reciente descubrimiento germina en España o se convierte en otro episodio más de la 'fuga' de talento en busca del sello europeo.