La madre de la niña muerta en Logroño: "Siento que hago lo correcto"

Al fondo del altillo de un armario. Ahí encontró Ramón las cartas que llevó hasta el cuartel de la Guardia Civil de Haro al comprobar que estaban escritas por su madre y hermana, a las que no veía desde el día anterior. Su contenido le sobresaltó. Poco después se conoció la trágica noticia de que en un hotel de Logroño aparecía el cuerpo sin vida de una niña de cinco años -su sobrina- junto a una mujer con heridas y en estado shock sentada en el alféizar de una ventana -su hermana-. La madre de Ramón y abuela de la pequeña Carolina fue encontrada un día después ahogada en el río Ebro. La tragedia parecía estar escritas en esas cartas a las que ha tenido acceso en exclusiva Espejo Público.

En una de las cartas la madre de Carolina, Adriana, asegura que "hace tiempo que había escrito esto. Lo siento mucho papá, pero ahora que tengo a mi lado (a Carolina), en este instante, veo que hago lo correcto". Y continúa la carta asegurando que la pequeña le decía "mami no quiero volver, solo estar contigo".

La abuela de la pequeña habría sido víctima de una estafa. En los textos que muestra el programa de Antena 3 ella pide perdón "aunque sé que no me lo merezco. Me equivoqué". Y relata que conoció a un chico que le rogó y suplicó que lo ayudara porque "su hijo estaba muy enfermo. Es ingeniero naval, inglés, trabaja para la ONU...". Acaba relatando que lo ayudó pero "me engañó". La madre habría desembolsado hasta 100.000 euros para conseguir que viniera a España.

La abuela sí se quitó la vida, pero Adriana no pudo. Ahora permanece en la cárcel riojana sometida a un protocolo antisuicidios, por lo que cuenta con la vigilancia adicional de dos internas de apoyo. Fuentes penitenciarias han señalado a Efe que, tras cumplir con los trámites habituales de un ingreso en prisión como lo son la toma de identidad y huellas o la revisión médica, la mujer quedó ingresada en el módulo de mujeres de la cárcel de Logroño.

Como primera medida y a falta de que el personal sanitario de prisión la someta a un análisis psicológico completo, los responsables del cnetro penitenciario han acordado poner en marcha el protocolo antisuicidios, lo que significa que la interna con medidas de vigilancias adicionales. De hecho, dos reclusas consideradas de confianza para la prisión están junto a la madre de la niña las 24 horas del día.

La Policía Nacional, a las 9:30 horas del pasado lunes, encontró a la madre sentada en el alféizar de la ventana de la habitación del hotel con algunos cortes y a la niña muerta sobre la cama, sin que presentara signos externos de violencia. Al día siguiente apareció ahogada en el río Ebro la abuela materna, de 56 años, quien había pasado parte del domingo con su nieta e hija y que no se había registrado en el hotel con estas dos últimas.