Ocho claves para entender el caso Marta: ¿Encaja la versión del presunto asesino?

La Guardia Civil busca intensamente los restos de Marta Calvo en el vertedero de Dos Aguas (Valencia) mientras en la casa del presunto asesino, Ignacio P.J., en Manuel, se encontraban restos biológicos en el codo de una tubería del cuarto de baño que podrían corresponder a la joven de 25 años de la que nada se sabe desde el pasado 7 de noviembre. Es la última hora de un caso que sigue siendo un misterio pese a que 27 días después de su desaparición el principal sospechoso se entregara en un cuartel de la Guardia Civil. Allí, ante los agentes, declaró que nada había tenido que ver con su muerte pero que sí se deshizo del cuerpo una vez comprobó que estaba muerta. Aseguró que la había descuartizado. ¿Cuadra su versión?

¿La descuartizó?

La versión que dio Ignacio P.J. aquella madrugada en la que por voluntad propia entró en el cuartel de Carcaixent parece que va encajando según pasan los días. ¿Pero del todo? 'Espejo Público' publicaba por primera vez las imágenes del detenido el mismo día de la muerte de Marta, así como el siguiente, comprando en tres tiendas diferentes el material que sería necesario para llevar a cabo sus planes: tenía que sacar el cuerpo de Marta de la casa sin llamar la atención. Así, se le puede ver entrando en un supermercado y llevándose dos paquetes de bolsas grandes de basura y una caja de guantes de látex. A continuación se acercó a una ferretería, donde pidió dos tipos de sierra. Al día siguiente acudió de nuevo a otra tienda para comprar detergente y desatascador.

¿Arrojó el cuerpo a varios contenedores?

El posicionamiento del móvil del detenido parece corroborar su versión, según la cual se deshizo del cuerpo de Marta en nueve bolsas arrojadas a tres contenedores diferentes de dos municipios. El primer viaje con tres bolsas lo realizó al centro de Alzira. El segundo, a las afueras de Alzira, y el tercero más lejos, a Silla, en un intento de evitar controles policiales, según habría declarado. También se deshizo del material empleado y de las pertenencias de Marta Calvo, entre ellas el móvil desde el que la joven envió a su madre su ubicación, que centró la investigación en la casa que el sospechosos tenía alquilada a nombre de su madre en Manuel.

¿La madre pudo colaborar?

Tras escuchar al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, la investigación también puede tener puesto el foco en la madre del detenido. "Se debe determinar no solamente la madre del detenido sino alguna otra persona más", aseguraba al preguntarle si ella pudo ayudarle en algún momento. El abogado del detenido, Óscar Fernández, explicaba en 'Espejo Público' con un "no" rotundo ante esa pregunta. Y quiso aclarar que el día siguiente a que Marta e Ignacio tuvieran la cita la madre de este colombiano de casi 40 años estuvo con él porque era su cumpleaños y se llevó un jersey y una camisa del joven así como su Ipad "que ya ha sido destripado por la Guardia Civil y no ha encontrado nada". El día que llegó el detenido ya había descuartizado el cuerpo, deshecho de las bolsas y limpiado todo. Desde que se despertara el día 7 a las 17:00 horas, tal y como declaró, hasta que vio a su madre, compró el material, descuartizó a la joven, durmió, arrojó el cuerpo en varios puntos y dejó la casa impoluta. Y se debió esmerar al utilizar lejía porque, cuando se hace el primer registro de la vivienda, lo primero que llama la atención a los investigadores es el olor.

¿Es un asesino en serie?

De nuevo es el delegado del Gobierno el que da información que apunta a que el detenido podría ser el causante de otros asesinatos por su 'modus operandi'. Ayer anunció que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han trasladado también a las autoridades italianas su comportamiento por si se detectaran casos de víctimas en circunstancias similares a las que se están investigando en España.

¿Se entregó por una estrategia?

¿Por qué tardó 27 días en entregarse? ¿Ganaba tiempo? Son preguntas que sin duda los investigadores del caso se habrán hecho. Lo cierto es que el cuerpo de Marta sigue sin aparecer, pero Óscar Fernández también aseguraba que esa posibilidad es imposible: "No hay ninguna estrategia en su entrega ni declaración", insiste. Y el principal motivo sería que este abogado no le conocía de nada con anterioridad y "lo primero que le hubiera asesorado es que no declarara". También ha querido manifestar que su cliente, cuando se entrega, lo hace completamente desaliñado, fruto de la huida.

¿Escribió su confesión en una carta?

El abogado también ha confirmado que su defendido escribió una carta donde relataba lo sucedido "pero no se la entregó a la Guardia Civil", sino que estaba entre las pertenencias que le incautaron una vez fue detenido después de su entrega.

¿Quiso suicidarse?

Así lo desvela su abogado. Durante los 20 días que pasó huyendo, viviendo en pisos abandonados "y en descampados pensándo seriamente en quitarse la vida y no pudo", asegura. Ahora se encuentra en un módulo de respeto de la cárcel de Picassent, a la espera de que aparezca el cuerpo de Marta, del que por ahora poco se sabe.

¿Dónde está Marta?

La Guardia Civil continúa la búsqueda en el vertedero de Dos Aguas a la espera de los resultados de los restos biológicos encontrados en la vivienda de Manuel. Centímetro a centímetro se siguen rastreando los desperdicios que llegan hasta una planta en la que los efectivos no dejan pasar por alto el más mínimo indicio que puedan ser una pista para dar con el paradero de la joven. El detenido así lo mantiene, pero también asegura que la muerte fue accidental, tras una noche de fiesta donde mantuvieron relaciones sexuales con cocaína. "Ella no se despertó", desvelaba. ¿Se lo creen los investigadores? Parece necesario encontrar el cuerpo de la joven, que por ahora sigue sin aparecer.