La Policía alerta de una nueva oleada de billetes falsos: el texto que los delata

La Policía Nacional alerta de una nueva oleada de billetes falsos. Con la nueva fase de desescalada a la vuelta de la esquina en muchas ciudades el dinero en metálico volverá a las calles y es el momento que aprovecharán estos falsificadores para intentar ponerlos en circulación. En un vídeo difundido por los agentes alertan de que en esta ocasión lo que han detectado es que para saber si un billete es falso hay que fijarse en la frase que aparece en uno de sus laterales. Es una réplica muy exacta, pero ahí indica la frase "This is not legal. It is to be used for motion props".

Estos billetes se suelen utilizar para grabar películas o series, pero ahora han vuelto a la calle y en momentos de prisa al tacto puede parecer legal y son pocos los que se detienen a mirarlos con detenimiento. Además con esa frase los delincuentes pueden alegar que advierten al usuario de que no se trata de dinero legal. Una vez están en la calle, las personas que intentan pagar con ellos incurren en un intento de engaño, por lo que sería denunciable.

Los investigadores de la policía han confirmado que las falsificaciones se dan en todos los valores habituales -5, 10, 20 y 50 euros-, aunque los que más circulan son los billetes de 5 y 10 euros, ya que se les presta menos atención por tener menor valor. 'Tocar, mirar y girar', son las tres técnicas con la que cualquier persona puede detectar si tiene un billete falso entre las manos.