Los contagios en Bizkaia se disparan: dos residencias acumulan más de 200

Las residencias de mayores de Bizkaia han registrado un notable aumento de casos de covid-19 durante los últimos días, con nuevos brotes detectados desde el lunes en centros de Bilbao, Getxo, Zamudio y Muskiz, especialmente en estos dos últimos, que suman más de dos centenares de contagiados.

En el centro de Truitondo, en Zamudio, que acoge a 113 residentes y en el que trabajan 80 profesionales, se han detectado 65 usuarios y 32 empleados, mientras que en la residencia Marcelo Gangoiti de Muskiz han resultado contagiados 93 de los 103 residentes, así como 22 trabajadores.

En total, se eleva a 242 el número de usuarios que permanecen en las residencias de Bizkaia con positivo confirmado, lo que supone 111 más que los registrados hace dos jornadas, según el informe emitido este miércoles por la Diputación Foral de Bizkaia.

Los brotes comunicados hoy en Bilbao y Zamudio, que se suman a los detectados en los últimos días en Muskiz y Getxo, han hecho subir hasta 14 (el lunes eran 10) el número de residencias de Bizkaia con usuarios afectados.

Sobre la residencia de Muskiz, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha asegurado hoy que este brote es "una lección para todos" y que no "no hay que buscar culpables, sino soluciones". Ha advertido: "estamos en la mitad de la pandemia todavía", por lo que ha pedido que no haya relajación, sino seguir trabajando "con la máxima atención y tensión posible".

Junto a la subida de contagios en las residencias de Bizkaia, cuatro personas usuarias han muerto por covid-19 en los últimos dos días, lo que eleva a 148 el número de fallecimientos por la enfermedad del coronavirus registrados en estos centros en la segunda ola de la pandemia.