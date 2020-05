Denunciado por fumar en la calle porque "mi pareja no me deja hacerlo en casa"

En Pamplona un vecino ha sido denunciado por encontrarse fumando en la vía pública sin un motivo justificado ya que lo que comentó a los agentes es que se encontraba allí porque "mi pareja no me deja fumar en casa". Es una de las últimas denuncias que se puede ver en las redes sociales de la Policía Foral de Navarra. Un día antes también se denunció a tres personas que viajaban en el mismo vehículo y que argumentaron en su defensa que "venimos de recoger un perro". No son los únicos. Los agentes siguieron a un vehículo durante varios kilómetros a más de 180 km/h. Cuando fue interceptado manifestó inicialmente que "iba a trabajar al taller", pero cuando le pidieron el teléfono para comprobarlo confesó que "iba a ver a la novia".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hacía ayer un llamamiento a la sociedad para que se "tome en serio" las medidas de la desescalada porque la transición hacia la nueva normalidad será "más difícil" que el confinamiento total. "Hemos hecho un esfuerzo grandísimo durante siete semanas y vamos a tener que seguir haciéndolo para no perder el camino que hemos avanzado entre todos" y que se ha traducido en una disminución de los fallecidos y contagiados por el coronavirus, destaca Marlaska en una entrevista telemática con Efe.

El titular de Interior se muestra confiado en que la población mantenga como hasta ahora una conducta responsable como hace la mayoría, con excepciones como estos ciudadanos y cuyas denuncias encontramos en el Twitter de la Policía Foral. Tres días después de las medidas de alivio para la población general, el titular de Interior hace un balance "razonablemente positivo", aunque reconoce alguna "disfunción" que podía ser incluso aceptada "en un primer momento".

No obstante, hay situaciones "nada aconsejables", como que salgan a la calle matrimonios en la franja horaria de los niños o grupos charlando en la calle. "Aunque parezca absurdo, es más fácil el confinamiento total que poder salir con condiciones. Es más difícil adaptarse a un confinamiento parcial y nos lo tenemos que tomar todos en serio", enfatiza el ministro.