El Prado, el Reina y el Thyseen priorizan la seguridad y no abrirán el 11 de mayo

El Museo del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía no abrirán sus puertas en la primera fase de la desescalada, fijada -si las condiciones lo permiten- para el 11 de mayo, sino más adelante, cuando sus instalaciones hayan adoptado las medidas necesarias para que el acceso de visitantes y trabajadores sea seguro.

El plan del Gobienro establecía la apertura de museos en la primera fase de desescalada, con un tercio del aforo, y en una segunda fase, les llegaría el turno a las salas de exposiciones, también con aforo reducido a una tercera parte. Lo que sí sucederá el 11 de mayo es que comenzarán a incorporarse sus trabajadores, pero siempre de manera escalonada, priorizando el teletrabajo cuando sea necesario y se pueda, y cumpliendo con las recomendaciones que fije el Ministerio de Sanidad, según han asegurado a Efe fuentes de estos museos.

Los tres museos, que cerraron sus puertas el 12 de marzo, ya están trabajando con el Ministerio de Cultura y Sanidad en las pautas y recomendaciones necesarias para volver poco a poco a la vida. El Prado y el Reina han preferido no dar una fecha de apertura, pero el Museo Thyssen cree que todo estará listo para la primera semana de junio y con acceso para un aforo reducido a una tercera parte de lo habitual, en su caso 900 visitantes, y siempre que los datos de la epidemia lo permitan.

"Es importante estar preparados, no improvisar", ha explicado a Efe el director gerente del Thyssen, Evelio Acevedo. Hasta entonces tendrán que tomar decisiones sobre si los visitantes deben usar mascarillas o guantes, la instalación de mamparas de separación en los puntos de atención al visitante -que se habían eliminado para aportar cercanía-, o qué sucede con los folletos y el servicio de cafetería, entre otras muchas cuestiones.

Todas las pinacotecas coinciden en la complejidad de adaptar las instalaciones de las pinacotecas, no solo para los visitantes, también para los propios trabajadores, con cuestiones fundamentales como la distribución en el espacio de trabajo o si es necesario controlar la temperatura en los accesos. "Es mas importante abrir bien que pronto", han señalado fuentes del Prado.

En principio, los museos no ven problema en la reducción y control del aforo previsto en la desescalada. Primero porque están acostumbrados al control de los visitantes en las exposiciones y, en segundo lugar, porque al principio es probable que no se llegue a cubrir ese aforo. Con el sector turístico internacional parado, la gran pregunta será quién irá a los museos hasta que finalice el plan de desescalada. Los visitantes extranjeros suponen casi un sesenta por ciento de los visitantes totales, y los de la región de Madrid -los únicos ciudadanos que podrán acceder a los museos en un principio por las restricciones de movilidad- suelen rondar el veinte por ciento.

"De entrada, va a costar trabajo llegar a ese 30 por ciento, estamos todavia en fase de desescalada. Es un techo amplio, no va a haber problemas de acceso", asegura Acevedo. Lo que sí reconocen fuentes del Reina Sofía es que el problema se encontrará en determinadas salas, como en su caso la del Guernica, que suele generar aglomeracinoes, o la dedicada a Dalí, que es de pequeñas dimensiones.

Los museos no son el único sector cultural que no está de acuerdo con los plazos y condiciones que establece el plan de desescalada. La Federación de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (Faeteda) ha calificado de "precipitado" el planteamiento del Gobierno: "No se entiende que las iglesias puedan tener un 50% de aforo y los teatros un 30%, ha dicho a EFE su presidente, Jesús Cimarro.

Tras una asamblea celebrada para valorar las medidas, Faeteda ha reiterado algo que ya dijo al comienzo de la crisis, que los teatros privados "no pueden abrir con un tercio de público", algo "totalmente inviable", en palabras de Cimarro. También se han mostrado contrarios al plan los promotores musicales que considera que el proceso por fases deja fuera "prácticamente a la totalidad de la música en directo" y han exigido con urgencia una fecha para el retorno de los conciertos con aforo completo.

Celebrar conciertos con un tercio o la mitad del aforo, en función de las fases, es inviable para el sector, según han explicado a Efe desde la Asociación de Promotores Musicales (APM), que ha denunciado, en un comunicado, "la inacción del gobierno" y ha pedido "medidas urgentes para proteger a la industria de la música en vivo".