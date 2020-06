El virus dejó cinco millones de vehículos sin ITV, que salva casi 540 vidas al año.

El confinamiento ha dejado sin poder pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a unos cinco millones de automóviles en España, por lo que desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) y Fesvial han recordado la importancia de pasar la revisión al coche, ya que salva unas 539 vidas al año y evita cerca de 12.000 heridos y 17.700 accidentes de tráfico.

En un comunicado, ambas asociaciones han puesto en valor el "compromiso" y el "servicio social" que cumplen las ITV, especialmente en lo relacionado con la seguridad vial y el medioambiente. "Después de este tiempo tan trágico y duro que hemos vivido, debemos rescatar y poner de nuevo la seguridad vial en nuestras agendas. Un reto que nos corresponde a todos, a las administraciones, pero también a los ciudadanos", ha reivindicado el director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz.

En este sentido, ha recordado que la totalidad de las entidades que prestan el servicio de ITV en España ya están en pleno rendimiento tomando, a su juicio, el relevo a los sanitarios, cuerpos de seguridad del estado o transportistas para seguir "salvando vidas". Así, se ha referido a un estudio elaborado por la Universidad Carlos III de Madrid, que asegura que las ITV salvan 539 vidas al año, cerca de 12.000 heridos de distinta consideración y al menos 17.700 accidentes de tráfico.

El documento también afirma que si el total de los vehículos que no acuden a las inspecciones obligatorias lo hubiesen hecho, podrían haberse evitado al menos 8.800 accidentes y más de 7.000 heridos y 81 muertes adicionales. "La ITV es fundamental en la cadena de la seguridad vial. No debemos quedarnos en la apariencia de ser un impuesto más. Es la certificación y garantía real de que nuestro vehículo cumple con todas las medidas necesarias para no poner en riesgo al resto de usuarios con los que compartimos la vía a diario", ha asegurado el director general de Fesvial, Javier Llamazares.