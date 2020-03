Murcia se blinda ante el coronavirus que llega de viaje: confinan zonas turísticas

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha anunciado decretar el confinamiento de las zonas turísticas de la Región de Murcia durante 14 días desde este viernes. Se trata de los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, La Unión, Mazarrón y Águilas, municipios, ha advertido, "donde no existirá la libertad de movimiento". Asimismo, López Miras ha dicho ser partidario de que el Estado decrete el estado de alarma.

Una medida, ha confesado, para la que no le ha temblado el pulso y no descarta "ir más allá si la situación lo requiere". Como responsable, ha dicho, de la seguridad y el bienestar de los murcianos "no lo voy a permitir", razón por la que el Gobierno regional ha adoptado esta medida, porque "estamos hablando de la salud de las personas, ninguna de estas medidas son opcionales, sino que son de estricto cumplimiento".

De forma que ha anunciado el cierre de establecimientos de ocio, turísticos, culturales y se restringirán los desplazamientos de la población de estos municipios a movimientos de carácter laboral, asistencial, emergencia o aprovisionamientos de comida o productos farmacéuticos y se ordena el cierre de las oficinas turismo. "No voy a permitir ninguna irresponsabilidad más, es inadmisible", ha dicho en rueda de prensa.

Aquellos que vengan a la Región y tengan casas "tendrán que estar confinados en sus viviendas, no podrán hacer turismo".

Y es que, ha criticado, hemos sido testigos de "comportamientos fuera de lugar, inadmisibles que ponen en peligro a todos", algo que, ha insistido, "no lo vamos a permitir".

Ha puesto como ejemplo el caso de "una persona que había desarrollado la enfermedad y había viajado el jueves en tren hasta la Región y llegó a la costa, debiendo ser ingresada en el hospital de Los Arcos, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos y su estado de salud es muy preocupante en estos momentos".

A su juicio, "no todos hemos demostrado una conducta sensata y responsable", porque "lo que eran llamadas al sentido común y a la responsabilidad ahora se tienen que convertir en medidas más drásticas". Y es que, ha advertido, "comportamientos fuera de lugar como los que hemos conocido nos pone en peligro a todos".

"Esto se suma a una larga lista de personas que han entendido la cuarentena en casa para prevenir el contagio como una especie de vacaciones en la costa murciana; no hay más que ver playas, terrazas y paseos de estos lugares". "La imagen es lamentable, irresponsable, y esto no se puede permitir", ha reprobado el presidente murciano.

COLABORACIÓN CON GOBIERNO DE ESPAÑA

López Miras ha querido dejar patente su "total y absoluta colaboración al Gobierno de España en las medidas que vaya tomando y contará con toda mi lealtad si decide decretar el estado de alarma", algo, a su juicio, "imprescindible, dada la situación".

"Nos tiene a su lado, somos un país extraordinario y vamos a salir de esto", ha opinado. Pero, ha insistido, "necesitamos la colaboración e implicación de todos. Son momentos complicados que requieren de sacrificios por parte de todos y de que se cumplan las normas que se han fijado", ha requerido.

Por su parte, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha insistido en que la situación en Murcia está controlada, "el problema es lo que nos puede venir".

Ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad de la gente, para que se quede en casa y ha dejado claro que la situación del Servicio Murciano de Salud "está totalmente controlada y se están poniendo en marcha medidas para prevenir lo que nos pueda venir".

Hay un plan de contingencia según las fases de la pandemia y contactos diarios con Atención Primaria, hospitales y SUAP, "está controlado", ha reiterado, para después incidir en que hay videoconferencias con toda la red sanitaria.