Sanidad confirma hasta 345 casos de coronavirus en España y cinco muertos

El avance del Covid-19 sigue su curso. La mañana de este viernes el Ministerio de Sanidad ha confirmado 345 positivos por coronavirus en España, 82 más desde el último balance de este jueves, en su mayoría, se trata de casos importados. El número de fallecidos asciende a cinco y la evolución del brote dentro de las fronteras nacionales ha llevado al Ministerio de Sanidad a centralizar la gestión de la crisis, antes en manos de las autonomías. En su última comparecencia, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón,ha trasladado que se mantiene la fase de contención (escenario 1) en el país.

"No hay ningún criterio ahora mismo para cambiar el escenario pero sí es cierto que a nivel global se está extendiendo y hay que ser cada vez más cuidadosos", ha dicho Simón que ha indicado que se están analizando las medidas, que entre otras cosas, persiguen proteger a las poblaciones de riesgo y controlar las entradas masivas de otras zonas de riesgo. El director ha reconocido que el incremento en 82 casos es "mayor de lo habitual" pero que la mayor parte de ese número se concentra en la Comunidad de Madrid, con 137 contagios y dos núcleos de transmisión bien identificados.

Este viernes, se han conocido las últimas dos muertes por coronavirus, las de dos hombres, uno de 76 años del Centro Municipal de Mayores de la localidad madrileña de Valdemoro; y otro de 87 años que estaba ingresado en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en estado grave. Los dos fallecimientos se suman al de este jueves de una mujer de 99 años en la residencia de Mayores de La Paz, en Madrid, a otro conocido el miércoles en Vizcaya, y al primero que se hizo público y que tuvo lugar el pasado 13 de febrero, en Valencia.

El hecho de que dos de los fallecidos estuvieran en centros de mayores no es motivo para Sanidad como para tomar la medida de cerrar este tipo de instalaciones sino que "las acciones se tienen que tomar de acuerdo a la situación específica de cada lugar". Ha abundado en que "no hay que cambiar ni la vida social ni nada" y que solo en algunas zonas concretas de las comunidades en las que hay algunos agrupamientos de casos que implican una potencial infección se tiene que valorar la posibilidad de llevar a cabo acciones cuya eficacia esté constatada. "No podemos generalizar para todos los centros", ha indicado el experto.

Simón a reconocido que el incremento en 82 casos es "mayor de lo habitual" pero también que la mayor parte de ese número se concentra en la Comunidad de Madrid, que tiene dos núcleos de transmisión bien identificados. Simón ha indicado que España es el cuarto país europeo con más positivos, pero que también es el cuarto en población, por delante estarían Francia, Alemania e Italia.

Hasta el momento, del total de contagios, la mayor parte de localizan en Madrid, que tiene 137 casos; Cataluña, 24; Comunidad Valenciana, 30 ; País Vasco, 28; Castilla-La Mancha, 15 ; Andalucía, 21; La Rioja, 29; Castilla-León, 14 ; Cantabria, 10; Canarias, 10; Extremadura, 6; Baleares, 6; Asturias, 5; Navarra, 3; Aragón, 6 y Galicia, uno, aunque hay dos casos más que están en confirmación, según Simón.

Del total de casos, nueve permanecen en la UCI y de doce se desconoce el origen del contagio, ha dicho Simón, quien también ha resaltado que puede llamar la atención los datos de los 29 contagios de La Rioja, por su índice de población, pero ha dicho que están asociados a un "único evento de transmisión".