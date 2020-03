Sanidad aconseja no acudir al 8M con síntomas y los contagios suben a 589

El nivel de alerta por el riesgo de propagación del coronavirus se mantiene en España, pese a que los contagios suman ya 589 y pese a las grandes concentraciones que se prevén para este domingo con motivo del Día de la Mujer. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que se mantiene en España el mismo nivel de alerta activado hasta ahora, es decir, la "fase de contención".

No obstante, desde el ministerio se recomienda no acudir al 8M si se tienen síntomas similares a los del Covid-19. "En un día como hoy, aquellas personas que presenten síntomas no acudan a las manifestaciones, se dirijan a su domicilio y se autoaislen", ha señalado Illa.No solo ha hecho referencia a este evento, sino que Illa ha pedido a las personas con síntomas que "contacten con la autoridades sanitarias". En cualquier caso, ha instado a respetar las medidas de higiene personal y las recomendaciones de Sanidad.

En rueda de prensa, tras la reunión del Comité de seguimiento del coronavirus, Illa ha precisado que el foco de las actividades sigue siendo la "contención del virus" con una concentración de esfuerzos en Madrid, País Vasco y La Rioja y ha aclarado que en esta última comunidad, en concreto en la localidad de Haro, "no hay cuarentena sino vigilancia activa". "No hay cuarentena, ni impedimento de entrada o salida de la población", ha remarcado el titular de Sanidad, que ha explicado que se trata de medidas de refuerzo para evitar la expansión.

Sobre la posibilidad de aplicar medidas más restrictivas, Illa ha dicho que "seguimos estando en fase de contención, con un seguimiento diario de cómo evoluciona la situación para ir adaptando las medidas. La activación de medidas excepcionales requiere un análisis cualitativo que hacemos a diario", ha manifestado.

Illa también ha relatado que el Gobierno ha acordado reforzar los mecanismos de seguimiento y coordinación durante las próximas semanas y aquí ha anunciado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá mañana la Comisión de Seguimiento en el Ministerio de Sanidad "para tener información de primera mano" sobre la evolución del virus.

Además, se ha decidido que los miércoles habrá una reunión interministerial para reforzar "todavía más" la coordinación entre ministerios. El titular de Sanidad ha añadido que "de forma estable" se harán semanalmente dos reuniones de la comisión interterritorial de los consejeros de Salud. Serán videoconferencias "para poner en común los datos y las medidas" y se celebrarán dos veces por semana, una los lunes a las 13:00 horas y otra los jueves por la tarde.

El ministro ha considerado que se trata de tener un marco estable con los consejeros, al margen de las reuniones bilaterales y las presenciales que la comisión de seguimiento requiera.

Illa también ha querido expresar su apoyo y agradecimiento a los profesionales sanitarios, "por un labor dedicada y tenaz", y ha constatado que el sistema nacional de salud es "robusto y equitativo y está a la altura". Y también a la ciudadanía por las medidas que se han adoptado y han podido suponer "una distorsión en su forma de vida".

159 nuevos contagios

Tras la comparecencia de Salvador Illa, ha hablado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, para confirmar el número de contagios en España, que suman ya 589, , lo que suponen 159 nuevos desde la última actualización del Ministerio de Sanidad, al mediodía del sábado.

Además, el número de víctimas mortales se sitúa en 10, después de registrarse el fallecimiento de dos ancianos en Madrid y Álava este sábado.

Tras la reunión del Comité de Seguimiento de la evolución del coronavirus, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que "España continúa en fase de contención" de la enfermedad y ha subrayado que el aumento de casos diarios es "el esperado". En concreto, Simón ha explicado que se está produciendo un incremento del 20% diario de los casos y ha indicado que "no hay una situación descontrolada" de la enfermedad en España. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha resaltado el hecho de que el 60% de los casos se concentra en tres comunidades: Madrid, País Vasco y La Rioja.

"La calidad de casos que tenemos tiene mucho que ver con el cambio de fase y de visión a la hora de implementar medidas", ha explicado Simón, y ha añadido que "las decisiones tomadas por Italia reducen la posibilidad de casos importados de este país. Hasta ahora no tenemos cadenas de transmisión descontrolada en la mayoría de las situaciones. Solo hay riesgo en el País Vasco y Madrid, pero las investigaciones hasta la fecha indican que la transmisión no se ha incrementado o está relacionada con focos ya detectados".

Por comunidades autónomas, Madrid sigue liderando con 202 casos, seguida del País Vasco (102), La Rioja (55), Cataluña (49), Comunidad Valenciana (37), Andalucía (35), Castilla y León (22), Canarias (17), Castilla-La Mancha (15), Aragón (13), Cantabria (12), Baleares (8), Extremadura (6), Galicia (5), Navarra (3) y Murcia (1).

La Consejería de Salud de Murcia ha confirmado este domingo el primer afectado por coronavirus en la Región, una mujer de 27 años que estuvo recientemente en Madrid.