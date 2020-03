Primero Imserso y después las Fallas... El virus golpea a la economía valenciana

Desde el siglo XVIII, las calles de Valencia se han llenado cada año de monumentos falleros. Es un evento que colma de orgullo a los valencianos y que solo se ha cancelado seis veces en la historia, la última durante la Guerra Civil. Ahora se enfrenta a un nuevo enemigo: el coronavirus. El Gobierno suspendió las fiestas este martes ante la epidemia y se estima que las pérdidas económicas ascenderán a 7.000 millones de euros si se tiene en cuenta el beneficio anual de las últimas ediciones. Los golpes al bolsillo de los valencianos no acaban aquí. La cancelación del programa de viajes para jubilados del Imserso, también afectará a todos los negocios que estaban listos para recibir a los turistas en Fallas.

Las Fallas, el momento más esperado del año

"Artistas, floristas, empresas de servicio, comisiones... La Junta Central Fallera asegura a La Información que teme el efecto de la suspensión del evento, pero no sabe con exactitud la magnitud del daño porque "todavía no hay órdenes" precisas de las autoridades. La problemática más inmediata a la que se tienen que enfrentar las organizaciones es almacenar todos los equipos desplegados en las calles -decoración, flores y material técnico- mientras la Generalitat decide el futuro de esta celebración Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Un fallero comenta que, dado que el 3 de marzo no había ninguna estatua en las calles, es una lástima que no se haya tomado la decisión antes.

"Pasé la noche en vela porque no sé cómo vamos a manejar la situación. En Valencia ya tienes que competir con una potente economía sumergida y ahora esto". El equipo de la peluquería valenciana Merche Arco asegura a este medio que la decisión de las autoridades aguó la fiesta a muchos comercios: "Voy a pasar de trabajar las 24 horas del día a no levantarme de la silla". Las fallas son una etapa en la que "el cansancio laboral es inhumano, pero lo vale. Yo ni cuento a cuántas falleras peino y maquillo al día entre el 15 y el 19 de marzo. Se sienta una, se levanta y llega otra. Vives de esta temporada porque los ingresos de estos días son como un colchón para los periodos más duros del año".

El malestar de las peluqueras se acrecenta porque "las medidas se han tomado tarde". Una de las peinadoras falleras argumentó que no hubieran comprado tanto material de saberlo antes: "ahora tengo productos como para un año que debo declarar". El gran problema del sector que señalan estas mujeres es que los clientes simplemente cancelan y ellas se quedan 'colgadas'... "Mis clientas me envían mensajitos con caritas llorando por WhatssApp, pero al final la que sufre las consecuencias por no poder llegar a fin de mes soy yo. "¿Quién paga por esto?" . Los músicos de las charangas también sufren. Uno de ellos confiesa a La Información que cada músico -del grupo de nueve- cobra 500 euros a la semana. Por suerte, su grupo obtuvo el reembolso del transporte que alquilaron para actuar de ciudad en ciudad, pero este no es el caso de todos.

El sector hotelero también sufre por la cancelación de las Fallas. El presidente de la patronal hotelera Hosbec, Toni Mayor, ha manifestado a la agencia EFE que el aplazamiento de las fiestas "destrozará la cuenta de resultados" de 2020 de los hoteles de ciudades como Valencia, porque además "llueve sobre mojado". Mayor ha comparado la repercusión del aplazamiento de las Fallas de Valencia con la suspensión del congreso Mobile de Barcelona, y ha destacado que esta decisión llega después de que se hayan suspendido numerosos congresos y eventos, además del programa del Imserso: "esto es un llover sin parar, es peor que la Dana de septiembre económicamente hablando".

Imserso

El programa de viajes Imserso, que promueve el turismo entre las personas jubiladas del país, también ha cancelado sus viajes por un mes. Con esto, las autoridades buscan evitar la propagación del virus, especialmente en el caso de las personas mayores que son el grupo de mayor riesgo. Una vez transcurrido el mes, el Ministerio de Sanidad estudiará si prorroga la suspensión de los traslados turísticos o si la levanta. Cerca de 200.000 jubilados se quedarán en tierra y solo en la Comunidad Valenciana, el Imserso puso en comercialización 180.000 paquetes para esta temporada, de los que queda alrededor de un 65% por ejecutar. Esto supone pérdidas de facturación de entre 25 y 27 millones de euros, según estima el sector.

El virus ya afecta a 2.000 personas y ha dejado 47 muertos en España. El país se encuentra en el segundo nivel del protocolo de contención y varias comunidades han suspendido la actividad en los centros educativos durante los próximos 15 días. Las bolsas han registrado caídas no vistas en años y el Banco Central Europeo advierte de una crisis económica similar a la del 2008 si Europa no actúa con efectividad. Los próximos días serán cruciales para determinar si se necesita endurecer las medidas para combatir el nuevo coronavirus.