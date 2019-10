La detenida por el cráneo pudo suplantar a su pareja con mensajes desde su móvil

Los amigos y familiares de Jesús nunca creyeron a Carmen. Cuando este vizcaíno jubilado afincado en Castro Urdiales desapareció de la noche a la mañana, empezaron a mandarle mensajes al móvil para preguntarle qué sucedía. Y obtenían respuesta. A más de uno le sugería que estaba perfectamente pero que había decidido irse unos días de vacaciones. Lo mismo mantenía Carmen. Era el mes de febrero. Todo apunta ahora a que la que escribía esos textos podía ser Carmen, la mujer que ya ha pasado su primera noche en prisión después de que una amiga abriera la caja envuelta en papel de regalo que le llevó hace unos meses. Creía que dentro había juguetes sexuales, o eso le había dicho Carmen, pero lo que se encontró fue una cabeza humana que previamente había sido cocida para descarnarla y evitar el olor.

'Espejo Público' ha mostrado alguno de esos mensajes que recibían de Jesús. Su primo asegura ante las cámaras de Antena 3 que sabía perfectamente que no podía ser su tío por la forma que tenía de escribir "y porque no preguntaba por mi nieta". Llegó a decirle que en lugar de mandar mensaje le llamara para ver que se encontraba perfectamente y que si no iría a la Guardia Civil. Pero esa llamada nunca se produjo. En los mensajes les decía no se preocuparan "que estaba bien y nos veremos".

En 'Ya es mediodía' sus compañeros de trabajo de este exempleado de banca también le echaron de menos desde el primer día que faltó. Solían comer y echar la partida. Ellos también recibieron mensajes que indicaban que aparentemente todo estaba normal. Tampoco lo creyeron. cuando preguntaban a Carmen en persona aseguraba que estaba de vacaciones. Primero les habría dicho que se fue a Asturias, luego a Galicia y que "en el mes de abril fue a casa para llevarse 12.500 euros y continuar de vacaciones hasta Semana Santa, que volvería a casa para recogerla a ella y marcharse otra vez".

Mientras, la Guardia Civil sigue inspeccionando el piso en el que convivieron Carmen y Jesús. Investigan si el cráneo puede ser de Jesús al mismo tiempo que buscan vestigios. También se rastrean otras zonas del municipio donde este hombre tendría algunos terrenos en el Sámano, cerca de los cuales vive su primo. La mujer de éste, Begoña Arias, ha señalado esta mañana que era "un pedazo de pan" y que la detenida "ha hecho con él lo que le ha dado la gana".

Según ha contado, fue su marido quien puso la denuncia por la desaparición de su primo, después de que pasara el tiempo sin que éste al final contestara a su mensajes de 'whatsapp'. "Estábamos preocupados porque nunca se marchaba de viaje sin decírnoslo" y "tampoco su hermano sabía nada, sólo por ella y él nos lo decía a nosotros".

"Sospechamos que ella sabía más de lo que decía", ha relatado Begoña, quien ha reconocido que ella y su marido tenían "muy poco" trato" con la detenida. "Venía algún día por aquí", pero poco más. Ahora reconoce que lo que ha ocurrido es "fortísimo". "Pensábamos que no iba a volver, pero no así, no de esa forma", ha lamentado.

"Desde el minuto uno sabíamos que no se había ido a meditar, nosotros y más gente de los que le conocíamos de toda la vida", ha señalado Begoña, que lo que espera ahora es que "se resuelva" el caso y que "aparezca el cuerpo" del desaparecido.