La confusión se apodera del AVE en las vacaciones: "Creíamos que era un bulo". 

"La circulación de trenes con destino Barcelona queda interrumpida por motivos ajenos a Adif". En los altavoces de la estación madrileña de Atocha suena cada diez minutos este mensaje. Los pasajeros que iban a viajar a primera hora de la mañana desde la capital hasta Barcelona, pasean por las inmediaciones del acceso al AVE para intentar que Renfe les proporcione una solución. Decenas de ellos, agrupados, observan las pantallas, que señalan que el próximo tren saldrá sobre las 12:30 horas del mediodía.

Sin embargo, muchos de ellos echan en falta que se les proporcionen más datos sobre lo ocurrido después del robo de hasta 600 metros de fibra óptica de la línea de alta velocidad a la altura de Tarragona. Dos pasajeros que se dirigían a Barcelona en el AVE de las 9:30 esperan perplejos en una cafetería. Aseguran a La Información que no han recibido más datos que un correo electrónico "mal hecho". "Pensábamos que era falso. Nos ha llegado a las ocho de la mañana". Sin embargo, relatan que han preferido acercarse hasta Atocha para ver si podían recibir más información. Critican que el punto de información de la estación no les da ningún facilidad pero confían poder entrar en el tren del mediodía. Sin embargo, insisten en que no tienen ninguna garantía ni por parte de Renfe ni de Adif. "Nos ha retrasado un día las vacaciones", lamentan.

Otro de los viajeros asegura que lleva más de media hora esperando en la cola de la taquilla de la compañía ferroviaria con la esperanza de que le gestionen el reembolso del billete: "Tengo un avión para ir a Ibiza, sé que por mucho que me devuelvan el dinero, lo pierdo y no me compensa, pero hay que reclamar". Asegura que desde Renfe nadie le ha informado del retraso y que se ha enterado en el viaje a Atocha por la radio. "No he recibido ningún correo de disculpas por las molestias ocasionadas", critica.

Una de las viajeras que ha conseguido ser atendida en el mostrador manifiesta la misma incertidumbre: "Ya no he perdido solo el viaje a Barcelona, sino que llevo toda la mañana mareada por la estación buscando informaciones que no nos quieren dar". "No voy a poder estar a tiempo en Barcelona para mi vuelo a París. He tratado de hablar con la taquilla pero solo me han respondido que están saturados", critica molesta.

Por su parte, trabajadores de Adif y de Renfe recomiendan a los pasajeros que esperen en otro lugar para evitar aglomeraciones. Sin embargo, la larga cola para buscar soluciones se mantienen intacta a pesar de que "la espera se puede alargar durante toda la mañana". Uno de los pasajeros informa a este medio de lo que pueden hacer, de momento: esperar, no viajar y recibir la devolución del dinero o cambiar el viaje para otro día ya que no se aceptan intercambios de billetes para este lunes por la tarde.

El protocolo en estos casos será restablecer el servicio por orden, es decir, los primeros trenes cancelados serán los primeros en salir de la estación y, con suerte y en los mejores casos, saldrán todos seguidos. La confusión y la poca información es tal que viajeros de Ouigo se acercan a las taquillas de Renfe porque no saben a dónde acudir para tener más datos.