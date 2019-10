El cantante Dani Martín desvela que padece una enfermedad crónica

El cantante Dani Martín es una de las grande estrellas de la música española. El que fuera vocalista de la banda ‘El Canto del Loco’ vive un momento dulce de su carrera profesional preparando nuevo disco tras nueve años de trabajo en solitario.

Su popularidad le ha hecho ganarse 610.000 seguidores en Instagram, donde ha compartido este martes una publicación desvelando la enfermedad crónica que sufre.

"Se llama Rosácea lo que tengo, sí, no, no estoy enfermo, de la cabeza un poco, mi piel es así. ¡Así es caballero! ¿El hígado? ¡Bien muy bien! ¿Los riñones? Genial señora. ¿Y los suyos? ¡Pues ya estamos todos bien! ¡Venga feliz día! Vaya por delante que me la suda tener esto y que no es importante, solo son granos y vienen y van. También vaya por delante mi ironía con sentido del humor en el discurso, ¡viva la rosácea! Pueden llamarme Dani 'pig'”, publicó.

La rosácea es una enfermedad crónica que afecta a la piel y, a veces, a los ojos. Sus principales síntomas son enrojecimiento de la piel, espinillas e inflamación de la nariz.

Todavía no existe cura, pero no es peligrosa. Hay más posibilidades de tenerla si la cara se enrojece con facilidad o si existen casos previos en la familia.