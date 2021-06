La defensa del Rey del Cachopo pone en duda al jurado: "No funciona"

La letrada de César Román, el Rey del Cachopo, ha anunciado que recurrirá la futura sentencia condenatoria, tras el veredicto conocido este martes en el que el jurado le considera culpable de matar y descuartizar a Heidi Paz, ya que el tribunal superior "le dará la vuelta".

Ana Isabel Peña se ha pronunciado así, al salir de la Audiencia Provincial de Madrid, sobre el veredicto del jurado popular, que ha considerado culpable por unanimidad a César Román de matar a su novia, Heidi Paz, y descuartizarla en agosto de 2018 tras no aceptar que ella quisiera acabar con la relación que ambos mantenían.

La Sala 26 de la audiencia madrileña dictará sentencia próximamente conforme a este veredicto del jurado. Los nueve miembros del jurado popular han dado a conocer su veredicto este martes tras dos jornadas de deliberación, en una vista en la que el acusado ha estado presente y ha llorado al conocer el fallo.

Su letrada ha asegurado que los miembros del jurado "han dado todo por corroborado por unanimidad, cosa que nos parece realmente extraña" y ha sostenido que "donde se tiene que ver esto es en el Tribunal Superior de Justicia, donde se le va a dar la vuelta por supuesto, sin ninguna duda".

"Se ha confirmado que el tribunal del jurado no funciona, como hemos visto en otras ocasiones", ha añadido, destacando que dar todo por probado y por unanimidad denota que el jurado "no ha sabido gestionar esa responsabilidad". Ha asegurado que el Rey del Cachopo ha recibido el veredicto "muy mal, porque es que no hay pruebas" para considerarle culpable.

Por su parte el letrado de la familia de Heidi, Alexis Socías, ha subrayado que el jurado ha dado todo por probado el homicidio y la profanación y ha explicado que al final de la vista se ha adherido a las penas que pide la Fiscalía por esos dos delitos (15 años y 5 meses), ya que el jurado no se ha pronunciado sobre el asesinato que ellos pedían.

Durante la vista este letrado ha pedido licencia a la presidenta de la Sala para interponer querella por injurias y calumnias contra César Román por haber afirmado en su declaración que este letrado le amenazó de muerte en la cárcel.