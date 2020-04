Desaparecer en pleno confinamiento: fugas, desorientación, bromas pesadas...

¿Quién no conoce el cartel de SOS Desaparecidos? Desde que empezara el confinamiento a medidos de marzo cada vez se han visto menos en las redes sociales, pero han seguido desapareciendo personas en pleno estado de alarma. La mayoría de los casos han sido fugas voluntarias, como la de la joven Lydia, de Murcia, que desde el pasado lunes se encontraba en paradero desconocido porque se fugó de casa llevándose solo el móvil. El jueves las noticias fueron buenas y aparecía junto a otro menor con el que supuestamente se habría ido. No es la primera menor cuya foto vemos en los carteles.

Hace poco más de dos semanas, Cinthia desapareció de su casa en León dejando la puerta de la calle abierta. Fue su madre la que escuchó ladrar al perro y se percató. En esta ocasión no se había llevado ni el móvil ni la cartera. La angustia de ambas familias en días así se multiplica debido a que no pueden salir corriendo a la calle para intentar buscar a su hija. No se pueden organizar batidas. Todo está en manos de la investigación de la policía y la solidaridad ciudadana que no duda en llamar a esta asociación que sigue publicando alertas. "Aunque menos, sobre todo, la primera semana de cuarentena que no hubo ninguna", asegura a La Información su presidente Joaquín Amills.

Amills explica por qué cuando hay la desaparición de un menor se activa el protocolo de alto riesgo, aunque muchas veces se sepa que ha sido una fuga voluntaria. "Pero es menor", explica, "con los peligros que eso conlleva ante una posible manipulación por otra persona". En pleno confinamiento como el que estamos viviendo es más que evidente que los menores que se han escapado difícilmente pueden estar en la calle o incluso haber viajado lejos, por lo que siempre es de suponer que alguien les está dando cobijo y ayudando. Y es ahí donde Amills puntualiza que "dar cobijo a un menor no está tipificado, pero sí es un delito la inducción a la desaparición. Estamos en la frontera de la interpretación".

Porque si bajo nuestro techo estamos dejando que se quede un menor al que está buscando tanto su familia como la policía "favorecemos su desaparición y para mi eso es una inducción, lo que sería condenable además de moral y socialmente... además de humanamente denunciable". Puntualiza que "nunca se hace un favor a nadie dando cobijo siendo menor y si creemos que hay causas para que esté ahí lo primero que hay que hacer es acudir a la policía y si se conoce algo ponerlo en su conocimiento denunciando la situación que sea, incluso llamar a Fiscalía del menor".

Hasta 400.000 veces se difundió la imagen de Lydia por redes sociales a través de los canales de los que dispone la asociación, así como por grupos de whatsapp de los colegios del profesor, de padres de alumnos del centro, de los amigos, de los familiares, de comunidades de vecinos... No llegaban llamadas para dar alguna pista que indicara dónde estaba esta niña y aunque en otras circunstancias no tener noticias en las primeras horas de que se publica una desaparición puede ser fatídico, en pleno confinamiento es lo normal porque "no pueden estar en la calle, que es donde siempre te ve alguien", puntualiza.

Y eso fue lo que le sucedió a Cinthya, que fue hallada gracias a la colaboración ciudadana, ya que una persona llamó a la Policía diciendo que había visto a una niña caminando en unas fincas situadas detrás del Instituto de La Granja y que, por la descripción física, coincidía con la joven desaparecida. El ciudadano que hizo esta llamada llegó a ver, sin colgar, cómo la joven era identificada donde había indicado. "España es un país muy solidario con las desapariciones", indica Amills, que lamenta un ejemplo de lo que nunca se debe hacer y por desgracia ha ocurrido estos días.

Alexandre Stagnitta Mosteiro, 20 años y vecino de En Estrado (Pontevedra), supuestamente había desaparecido el pasado 11 de abril. El cartel indicaba que la última vez que se le vio fue en Vigo. Cuál fue la sorpresa de SOS Desaparecidos cuando se enteraron de la noticia y comprobaron que dicho cartel había sido manipulado. Un amigo del joven le quiso gastar una broma "de muy mal gusto". Pocas veces sucede algo así, pero cuando ha ocurrido la asociación se encarga de rastrear dicha pista para acabar dando con la primera persona que pone en circulación dicha alerta advirtiéndole de lo peligroso que es algo así por el daño que hace a la credibilidad de una asociación a la que llaman la mayoría de los familiares que no saben qué hacer cuando han perdido a un ser querido. En esta ocasión se buscó al joven, se localizó a la familia y cuando se comprobó que era todo una broma estudiaron una denuncia.

Otra de las causas de las desapariciones durante esta crisis sanitaria por culpa del coronavirus, cuyas cifras de muertes en España superan ya las 22.500, es la desorientación que sufren algunas personas mayores que tienen que salir a la farmacia o a comprar y no saben regresar a casa. Los teléfonos de los 34 trabajadores voluntarios de la asociación están empezando a sonar algo más según avanzan los días de confinamiento desde aquella primera semana en la que se paró hasta su labor. Se suelen resolver en pocas horas... pero en algunos casos el final ha sido la muerte.

Pero son los menos. Estos días se están enfrentando sobre todo a seguir la pista a los jóvenes, muchos menores, que escapan de sus casas. Cynthia estaba en su habitación haciendo los deberes y se esfumó. Allí dejó el móvil mientras revisaba su perfil de Instagram. Fue la madre la que empezó a revisar todos los mensajes en busca de alguna pista que calmara su miedo y angustia al no saber qué había sucedido. Esta mujer, en conversaciones con este medio, aseguró que no durmió hasta que volvió a ver a su hija. Pero desde el primer momento los agentes le indicaron que esperara. En unos días en los que las ventanas se llenan de vecinos es difícil no ser visto. Y así fue y ha sido con Lydia.