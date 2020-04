Baja el número de muertes diarias con 367 nuevas en medio de un lío estadístico

Los fallecidos diarios bajan. La última actualización del Ministerio de Sanidad sobre la crisis del Covid-19 muestra que la cifra de muertos ha ascendido a un total de 22.524, pero el número de nuevas víctimas mortales ha registrado un descenso con las 367 contabilizadas en las últimas horas: son 77 menos que ayer. La buena noticia se ha empañado por el lío estadístico provocado por la nueva forma de presentar los afectados. El primer cuadro muestra que los casos nuevos confirmados por PCR son 2.796, pero hay que ir hasta la tercera página del documento para contrastar el dato con el desglose hecho entre las personas infectadas que han sido sometidas a un un test de anticuerpos y las que son asintomáticas. La última tabla aclara que el total de personas con test positivo (incluyendo PCR y test de anticuerpos) es de 219.764. Estos representan un aumento del 5.229 casos frente a el jueves- 214.535 cuadros- pero Sanidad solo cuenta los casos detectados nuevos con PCR como nuevos para mantener la serie histórica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ve "alentadora" la tendencia decreciente del virus tras la visita de su segunda misión a España, pero todavía hay un largo camino a recorrer para disminuir los aumentos diarios en todas las categorías. El total de los pacientes ingresados en UCI y los hospitalizados no se puede calcular todavía por las discrepancias entre los métodos de notificación de las comunidades autónomas, pero la información disponible sitúa a Cataluña como la CCAA con más salas colapsadas.

Mira también El 70% de las enfermeras asegura haber trabajado sin EPIs y reprueban la gestión

En los últimos 14 días el virus ha tenido una mayor incidencia en La Rioja, Castilla y León, Castilla La Mancha y el País Vasco, pero ha avanzado a un ritmo menor en comunidades como Andalucía, Canarias, Melilla, Valencia y Ceuta. Este viernes estará marcado por la discusión de los planes de desescalada, que todavía no se sabe si se dará de forma asimétrica atendiendo a la situación particular de cada CCAA. Pero, el Ejecutivo ya ha dado pasos en esta dirección. Los niños menores de 14 años tienen permiso para pasear por las calles acompañados de un adulto y los trabajadores no esenciales han vuelto a sus puestos. El Gobierno ha avisado de que la salida de la crisis será lenta, como recomienda la OMS, y que la vuelta a la normalidad se hará por fases. El último factor responde al consejo de los expertos de dejar dos semanas entre cada medida para prevenir rebrotes con la relajación de las medidas.

La pandemia de coronavirus ya deja más de 2,6 millones de afectados y 190,896 muertos en el mundo. Estados Unidos es el país que ha identificado más cuadros positivos, seguido por España, Italia y Francia. La situación en China, donde se originó el brote, ofrece un poco de esperanza porque después de casi cuatro meses, el gigante asiático ha registrado su quinto día sin nuevas muertes y solo se han sumado a las estadísticas cuatro casos de transmisión local.