Valeria Quer desmiente a su madre: "Mi padre no es una persona agresiva"

Valeria Quer desmiente de forma tajante la denuncia que ha puesto su madre a su padre por presuntos malos tratos. Diana López-Pinel habría denunciado que su expareja la golpea en la cara, la zarandea y luego la intenta atropellar. "Desmiento todo eso. Mi padre no es una persona agresiva. Estoy 100% segura que ni intenta atropellar ni golpear a nadie". Asegura que es una persona con cabeza "y para nada agresiva".

La hija del matrimonio ha pedido no olvidar a su hermana Diana, desaparecida en agosto de 2016 en las fiestas de A Pobra do Caramiñal, en A Coruña. Su cuerpo fue hallado el 31 de diciembre de 2017, casi un año y medio después de la desaparición de la joven, en el interior de un pozo situado en una nave industrial de Asados, en Rianxo (A Coruña), tras la confesión del presunto homicida, José Enrique Abuín, alias "El Chicle", que será juzgado a finales de este mes.

Valeria pide que no nos olvidemos de Diana. "Entre el tema Diana y el tema familia Quer hay una diferencia. Creo que los periodistas os deberíais centrar más en Diana para que no se quede en el olvido y no estar en el juzgado porque hayan tenido un problema, que no es nada más. Es un problema entre mi dos padres y es ajeno al caso de mi hermana y al resto".

Así lo ha manifestado ante los micrófonos de 'Ya es mediodía'. "No voy a dar más declaraciones. Si hablo es para desmentir lo que ha dicho mi madre. Jamás mi padre ha intentado pegar a nadie. No es una persona agresiva. No la ha intentado atropellar. Desmiento absolutamente todo y no tengo más que decir. Que mi madre diga lo que quiera".

"¿De verdad pensáis que ha intentado atropellarla? Cualquier persona que le conozca y le mire sabrá que es una persona seria de pies a cabeza, una persona que pone cabeza a todo lo que hace y jamás se le ocurriría, y menos en la situación en la que estamos. Es una locura lo que dice mi madre. Lo desmiento. No es una persona agresiva en ningún momento. Sé lo que es la verdad y no estoy de parte de ninguno sino de la justicia".