El emotivo regreso de Julia Otero a la radio tras anunciar que padecía cáncer

"A ver cómo sale esto... Cuatro meses después, cuatro horas enteras de radio (...). Puestos a pedalear, me voy a dar el gusto, es lo que tenemos los enfermos que somos unos consentidos, me voy a dar el gustazo de empezar con una declaración de amor". Estas han sido las primeras palabras con las que Julia Otero ha regresado a la radio de Onda Cero, después de que el pasado febrero se viese obligada a parar por un tiempo, debido al cáncer que la habían diagnosticado en un control rutinario.

Tras ese arranque, y acompañada e impulsada por la música de Faltando un pedazo de Ana Belén, ha continuado Otero: "Es una gran verdad, el amor hace que los días largos, sean mucho más cortos. He tenido la suerte de estar rodeada de millones de palabras cada día, sin faltar ni uno, de personas que no conozco, pero que me han hablado, como si yo fuera uno de los suyos. Me he sentido acompañada, arropada, querida, y en el fondo es lo que todos buscamos".

Y así fue. Tras anunciar su 'adiós por un tiempo', fueron cantidad de mensajes los que la periodista recibió durante las horas siguientes, entre ellos, el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahora, a buen seguro que Otero recordará este día, el de su regreso, justo cuatro meses después, durante un largo, larguísimo periodo de tiempo. Lo ha hecho, por cierto, para sustituir a (valga la redundancia) la que durante este periodo ha sido su sustituta y también es subdirectora de Julia en la Onda, Carmen Juan, quien no ha podido estar frente a los micrófonos "por una urgencia familiar".

"La medida de mi tiempo"

"Les daría las gracias el resto de mi vida y seguramente me seguiría faltando tiempo para corresponder", continuaba Otero. "Y soy una privilegiada, ya me gustaría a mí, que todas las personas que están pasando por lo mismo, tuvieran mi misma suerte. Como les dije hace unas semanas, estoy aprendiendo mucho a no tener miedo a contar mis sentimientos".

Para seguir con su relato y "ante el peligro" de ponerse cursi, además de tirar de Ana Belén, Otero también ha querido apoyarse en José Luis Borges, aprovechando que el poeta era un "alérgico a la niñez". Decía, pues, el argentino que "estar contigo, o no estar contigo, es la medida de mi tiempo". Y así decía la periodista que para ella estar o no estar en la radio, era la medida de su tiempo. "Hoy, 21 de junio, el calendario y la casualidad se han confublado para regalarme cuatro horas".