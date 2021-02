Julia Otero anuncia que tiene cáncer: "He aprendido a pronunciar la palabra"

El programa 'Julia en la Onda' ha empezado de forma "diferente a la habitual". A través de un mensaje la periodista Julia Otero ha comunicado que "tras una semana he llegado a la conclusión de que tengo que compartir algo con todos los oyentes". Así explica que que el sábado pasado, en un control rutinario "me aparecieron unas células 'egoístas'" para anunciar que tiene cáncer, una palabra "que da miedo" pero "estoy aprendiendo a pronunciarla desde hace seis días".

Continúa Julio Otero adelantando que "voy a estar un poquito de tiempo fuera de combate", no mucho, "unos meses" aunque "mi oncólogo insiste en que entre quimio y quimio me deje de tonterías y vaya a la radio". Y eso piensa hacer: "Amenazo con hacerlo". También ha querido dar las gracias a todo su equipo "extraordinario en todos los sentido", humano, que trabaja muy duro para que las tardes de Onda Cero sean las de siempre.

"Ahora sé lo que se siente"

Julia ahora va a ser "una oyente más y me gusta mucho lo que hacen. Ni me hecho de menos". También ha tenido palabras para sus jefes de Atresmedia "porque no hay día que no reciba una dosis de pensamientos positivos". Hay miles de personas "que están pasando lo mismo y algunas me estarán escuchando. Que sepáis que ahora sí sé exactamente lo que se siente y os digo una cosa. Si la ciencia envía un robot a marte que llega a la hora prevista ¿Cómo no vamos a superar eso?".

"Pues venga. Un beso a todos y recordar que el cariño y la bondad son siempre el mejor pronóstico, concluye. Durante el tiempo que Otero esté alejada de los micrófonos, Carmen Juan, junto con el equipo habitual de redactores y colaboradores del programa vespertino, permanecerá al frente de 'Julia en la onda'.

🔊 Julia Otero: "He aprendido a pronunciar la palabra cáncer en primera persona" https://t.co/2q47VaHDFO — Onda Cero (@OndaCero_es) February 22, 2021

Ya le descubrieron un tumor

Julia Otero contaba en la revista Semana que de joven ya le detectaron un tumor en el abdomen que superó tras seis operaciones. "Me di cuenta de que la muerte era una posibilidad desde los 20 años", relata. Otero lidera el programa de información y entretenimiento desde hace 14 temporadas. Nació en Monforte de Lemos (Lugo), pero ha vivido desde niña en Barcelona. Licenciada en Filología Hispánica, con apenas 17 años un amigo la invitó a participar en el programa 'Protagonista, el cine', de Radio Sabadell, y se dejó seducir por la radio.

A partir de entonces, según recoge la web de Onda Cero, ha desarrollado buena parte de su brillante trayectoria profesional en este medio de comunicación. Desde aquellos comienzos, Julia Otero ha trabajado en Radio Juventud, Radio Miramar, la Cadena Cope y, posteriormente, en Onda Cero (1991), donde estrenó 'La radio de Julia' en la madrugada, antes de pasar a la tarde al año siguiente, para convertirse en el programa líder de su franja horaria.

Julia Otero también ha realizado para televisión programas de éxito, entre los que destacan el concurso '3x4', 'La Luna' (Ondas 1989), 'La Ronda', 'La Columna' y 'Las Cerezas'. Ha recibido importantes premios, entre otros, tres Premios Ondas. Uno de ellos, el Ondas de 1994, por 'La radio de Julia', que se emitió con éxito en Onda Cero hasta el verano de 1999. En el año 2009 fue elegida Gallega del Año y nombrada Hija Predilecta de Monforte.