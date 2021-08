Los enanos toreros contra Ione Belarra: "Solo pedimos que nos dejen trabajar".

"Llevan un sinfín de años dentro de la tauromaquia", dice al otro lado del teléfono un empresario que dirige una compañía que gestiona plazas de toros. Para él, estos espectáculos permiten que "personas con discapacidad puedan trabajar y cotizar a la seguridad social". Hasta ahora, estos trabajadores de "talla baja" han estado sorteando, como han podido, los problemas que les han ido surgiendo: desde la decadencia de su sector hasta la reciente crisis del coronavirus. Sin embargo, cuando parecía que los frentes se iban disipando, les ha surgido un nuevo obstáculo: una ministra del Gobierno quiere apartarles del ruedo.

El pasado jueves, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pidió la cancelación de los espectáculos de toreo cómico porque "denigran y vulneran los derechos de las personas con discapacidad". El Gobierno pone el foco en el "bombero torero" -que este viernes se celebrará en la localidad de Zahínos (Badajoz)- y el espectáculo 'Popeye Torero', que suele celebrarse en Huelva. Además, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, ha considerado "preocupante" que, especialmente, a este tipo de espectáculos asistan menores y ha recalcado que "la libertad debe ir acompañada de justicia social".

"Es una falta de derechos, de libertades y de respeto", afirma uno de los enanos toreros, que lleva en el oficio desde 2008 y que ha sido elegido por sus compañeros para que hable por ellos y les defienda ante los ataques de una de las ministras del Gobierno. "Cada uno tiene el derecho de trabajar en lo que quiere y todos nosotros hemos decidido ser artistas y toreros. Es inexplicable que ahora alguien nos prohíba nuestro trabajo y nos diga que ahora tenemos que ser, por ejemplo, fontaneros", sostiene.

El torero se siente preocupado sobre qué ocurrirá en caso de que esta idea de la ministra Belarra se materialice en una ley que les impida seguir ejerciendo como profesionales de la tauromaquia. "¿De qué comemos? Nosotros también tenemos familias y tenemos que pagar la luz y el agua". Sin embargo, la ministra tiene una solución para que estos trabajadores no se queden desmantelados de la noche a la mañana. Ella propone "un programa específico de reciclaje e inserción laboral". Una idea que el artista rechaza, "nosotros solo pedimos que nos dejen trabajar, no queremos subvenciones".

Estos profesionales aseguran que "queremos ser artistas cómicos y toreros", un oficio que no entiende "por qué a algunos les molesta". Pero afirma que "seguirán luchando" por su trabajo. En su caso, lleva 13 años trabajando en el toreo cómico, pero sostiene que hay compañeros suyos que llevan más de tres décadas. Muchos de estos son procedentes de Latinoamérica, "personas que atraviesan el charco para venir a torear". Él invita a la ministra a que venga a la plaza de toros y "nos pregunte si nos denigra" la profesión y añade que esa denigración de su trabajo se podría extrapolar también a la de los payasos. Por último, sentencia: "Es muy fácil tomar decisiones desde un sofá sentado".

Los trabajadores reconocen que el coronavirus ha sido un golpe duro para su sector. Pero tienen la esperanza de que se recupere la situación y se niegan a cambiar de trabajo, "es mi profesión, no sé hacer otra cosa. Soy totalmente feliz con el toreo y cuanto más toree, mejor, porque ingresaré más dinero". Tras un silencio, el artista, como si estuviera detrás del escenario cuando no tiene una careta con la que fingir felicidad, dice "lo que pedimos es respeto y libertad". De momento, su compañía tiene prevista una actuación este viernes en Zahínos (Badajoz). Se trata del primer duelo contra la ministra navarra. Ella pide que "se cancele", pero ellos, en principio, no seguirán sus indicaciones y actuarán.