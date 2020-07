Hallan un sótano escondido en la finca donde cavan por el caso Madeleine

Un sótano secreto. Es lo que habría encontrado la policía alemana en las excavaciones que está llevando a cabo en una parcela de la región de Hanóver en el marco de la investigación por la desaparición en 2007 de la niña británica Madeleine McCann. Según publica el diario Daily Mail, en dicha zona habría vivido el último sospechoso, Christian Brueckner, de la desaparición de la pequeña mientras disfrutaba de unas vacaciones con sus padres en la ciudad portuguesa de Praia da Luz.. Los edificios de dicho terreno fueron derribados en 2008.

La inspección se está llevando a cabo en un terreno ubicado entre las ciudades de Ahlem y Seelze, ambas en Hanóver, que se suele alquilar para usarse como jardín, si bien el arrendatario de la parcela colindante ha contado que en los dos años que él lleva allí no se ha utilizado, por lo que solo hay tierra. Los agentes están usando máquinas excavadoras para remover la tierra, aunque también llevan a cabo rastreos más precisos con pala y rastrillo. Además, hay un perro policía en el lugar.

Según ha informado la Fiscalía, el registro se enmarca en la investigación por presunto asesinato contra un sospechoso alemán de 43 años, actualmente detenido en la ciudad de Kiel, que vivió en el Algarve en la época de la desaparición de Maddie y ha sido condenado por delitos sexuales. Las autoridades alemanas sospechan que este hombre secuestró a la pequeña cuando tenía 3 años . La señal de su teléfono móvil lo ubica cerca del lugar en el que desapareció Madeleine. No obstante, la fiscalía no ha presentado aun una acusación formal contra Christian B. debido a que no cuenta todavía con indicios suficientes de su presunta autoría.