La estafa del DNI que acaba con la víctima ante el juez y acusada de muchos delitos

Parece muy evidente, pero en cuanto echemos de menos el DNI hay que acudir a una comisaría para poner la denuncia. No sabremos si nos lo han robado o si lo hemos perdido pero esa denuncia puede evitar que acabemos en un juzgado acusados de más delitos de los que nos imaginamos. No hace falta que nos roben la identificación para ser víctimas de una estafa: muchas veces somos nosotros los que la entregamos sin ningún pudor a cambio de un préstamos que nunca llega o la compra de un coche que no existe.

Numerosos ciudadanos han sido víctimas de la sustracción de su DNI y se les ha usurpado su identidad para cometer diversos actos delictivos. Estas personas se han visto envueltas en innumerables problemas, tanto ante los Tribunales de Justicia como ante los órganos administrativos en los cuales, por ejemplo, aparecen como titulares de vehículos con los que posteriormente se cometen infracciones o delitos contra la seguridad vial o como titulares de una cuenta a la que llegan cobros fraudulentos.

Es el caso de una ciudadana a la que le robaron el DNI y fue imputada en cerca de 30 procesos judiciales por delito de estafa leve por medio de Internet, usurpando su identidad. Esta mujer se vio involucrada en una situación procesal dramática, tuvo que demostrar su inocencia en diferentes puntos de la geografía española y vivir con el temor de que pudieran seguir cometiendo delitos bajo su identidad en cualquier momento. Por ello, llegó a solicitar a las autoridades policiales el cambio de número de su DNI, una solución que no permite la legislación vigente. Su pesadilla hasta el punto de enfrentarse a una condena contra la que se interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que fue resuelto en Sentencia de fecha 6 de mayo de 2019, declarando vulnerados sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

En su caso sí interpuso varias denuncias, hasta seis. Así se empieza una investigación policial que acaba desenmascarando a los verdaderos estafadores. Beatriz Gómez Hermosilla, Inspectora Jefe del Grupo de Fraude Empresarial en la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional es tajante cuando se le preguntan por los riesgos que supone no tener localizado el DNI: "Riesgos, todos" y el mayor problema, "la suplantación de identidad". Con él pueden hacer un millón de cosas como actos jurídicos en tu nombre, hacerse pasar por ti tanto físicamente como en el mundo digital, pueden abrir cuentas bancarias online a tu nombre, hacer contratos a través del teléfono. El mundo de posibilidades de lo que son las estafas y es la maldad es infinito".

Pero por muy vigilado que llevemos el DNI en la cartera muchas veces lo facilitamos sin ser conscientes del peligro que ello conlleva. Uno de los casos que más llegan hasta los agentes es el de la persona que ha hecho una compra por Internet pero el pedido nunca le llega. Esta víctima tiene en su poder la documentación que le ha enviado el supuesto vendedor. Entre los papeles aparece un DNI que antes había sido sustraído. Así ese número se vincula a un rol de estafas que en ocasiones se entera en comisaría. El estafado se queda sin su compra y señala a alguien que no tiene nada que ver, pero que en su día fue engañado.

¿Y cómo ha acabado en las manos de los estafadores este DNI? No hay que olvidar que "nunca se debe facilitar a través de Internet a nadie porque no sabes quién es la persona que está al otro lado". Pero seguimos cayendo porque por mucho que la sociedad empiece a desconfiar más corren los estafadores. No sería la primera vez que para hacerse con varios DNI los delincuentes empiezan por comprar perfiles de diferentes páginas de compraventa que tenga muchos comentarios a favor. Es el gancho perfecto para empezar a cometer un fraude porque cualquiera que quiera investigar a quien está comprando comprueba que es de fiar pero al final ese Iphone de última generación que estamos comprando a precio ganga ni existe...

Otra forma de que acabe nuestro DNI en manos de terceros es a través de una estafa en la que cada vez caen más víctimas. Son muchas las personas que necesitan pedir un préstamo pero no encuentran un banco que lo haga. De repente en las redes sociales encuentra que alguien le puede facilitar de forma rápida hasta 10.000 euros en cuestión de minutos. Sólo con acabar de leer el mensaje ya ha caído. Estas estafas suelen gestarse en países africanos. Nada más pinchar para solicitar más información nos piden cumplimentar un formulario en el que además hay que enviar una fotocopia de mucha documentación, entre ellos el DNI. Automáticamente se abrirán cuentas online fraudulentas a nombre de esa persona, que en lo único que piensa es en cuándo le va a llegar el dinero de su préstamo. Rizando más el rizo, en ocasiones a los solicitantes del préstamo les piden que ingrese en una cuenta los gastos de apertura del crédito. Y lo hacemos.