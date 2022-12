Las últimas palabras que la RAE va a incluir dentro del diccionario español

La lengua española no para de 'renovarse' durante los últimos años y las nuevas tendencias apuestan por un lenguaje más inclusivo y juvenil que permite restructurar el vocabulario. Términos como "videojuegador" "garciamaquiano" o "micromachismos" constituyen las últimas inclusiones del Diccionario de la lengua española que llegarán con la actualización 23.6 de la versión digital. Paz Battaner, directora del diccionario, ha presentado estas incorporaciones en la sede de la Real Academia Española, adelantando las 3152 modificaciones que se han hecho tanto en los artículos nuevos como en los que ya existían.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha aclarado que algunas de la incorporaciones más polémicas como el término "mamitis" no están sujetos a ninguna cuestión de genero. ya que, en este caso particular, el término masculino "papitis" no está documentado.

La revolución de las palabras

En general, el director de la RAE ha explicado que se está atendiendo en los últimos años a la renovación de las palabras en el sector tecnológico, que "trae muchos neologismos que se están asumiendo". Asimismo, reconoce que "hay muchas palabras que se deben al impulso de particulares", como asociaciones que reúnen a personas y fines de colectivos, y que "sirven de mucho". términos como "puntocom" y "videojugador" están englobados dentro de estas novedades de índole informática.

Al adjetivo 'garciamarquiano' que alude a la escritura del autor Gabriel García Márquez se suma 'cortazariano', relativo al escritor argentino Julio Cortázar. En el caso de 'portuñol', Battaner lo ha comparado con el término 'espanglish'.

Muñoz Machado ha destacado las últimas palabras incorporadas también al Diccionario por iniciativa del académico Javier Marías. Entre ellas, se han discutido "hagioscopio" (abertura pequeña hecha en una pared de iglesia donde se puede ver el altar), "sobrevenido" (forzado, artificial), o "traslaticio" (perteneciente o relativo a la traducción).

Por último, la RAE ha reconocido el término "micromachismos" como forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones de forma inconsciente en temas de género, De esta forma, nuestro lenguaje da un avance importante en cuestiones de género que hace tiempo necesitaba para reconocer oficialmente estas terminologías acuñadas por el feminismo.