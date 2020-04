Plan de desescalada: qué se podrá hacer en la fase cero, a partir del 4 de mayo

Durante la tarde de este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado las medidas de desconfinamiento, que ha llamado 'Plan de transición hacía una nueva normalidad'. En la práctica, supone un proyecto de cuatro fases que irán reabriendo poco a poco la economía y que, además, se ejecutará por provincias.

La fase cero, que será la primera, es la de transición llegará el próximo lunes 4 de mayo. A excepción, eso sí, de Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa que entrarán directamente en la fase uno. Desde ese día, según ha anunciado Pedro Sánchez, se procederá a la apertura de locales con cita previa de clientes, como, por ejemplo, restaurantes con servicios de comida rápida o entrenamiento individual de deportistas profesionales y federados.

¿Se podrá salir a hacer deporte?

Sí. La práctica deportiva o salir a dar paseos estará permitida a partir del próximo sábado 2 de mayo. Eso, sí, será individual y manteniendo la distancia con el resto de personas.

He hecho un pedido de comida, ¿puedo ir al establecimiento a recogerlo?

Sí. Así lo ha explicado Pedro Sánchez en comparecencia. Hasta ahora, solo se podía hacer pedidos a domicilio. Por lo tanto, a partir del 4 de mayo, también se podrá acudir al establecimiento a por la comida.

¿Se podrá visitar a la familia?

No. En esta fase las únicas diferencias que habrá con las anteriores semanas de confinamiento, serán mínimas. Aún no se permitirá el desplazamiento, salvo para ir a trabajar, ir al centro sanitario, a los supermercados, etc.

¿Abrirán las peluquerías?

Esta es una de las preguntas más repetidas durante el confinamiento. Desde el Ejecutivo aún no se ha concretado nada sobre las peluquerías y/o salones de belleza. Dadas las explicaciones de Sánchez, estos locales parece que seguirán cerrados al menos en esta fase cero, ya que la apertura de servicios está más enfocada a restauración.

¿Cuánto durará esta fase?

Esta primera fase, como el resto, tendrá una duración de 15 días, siempre y cuando todo vaya saliendo según lo previsto y no haya ningún rebrote.