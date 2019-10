Estela duda de su relación con Kiko: "Igual... no es como yo pensaba"

Que Kiko Jiménez entrará de nuevo en la casa de GH VIP con la posibilidad de volver a ser concursante de pleno derecho, ha hecho que, tanto su amiga más especial dentro del concurso, Estela Grande, como el ex de Gloria Camila, se replanteen la relación que habían vivido hasta el momento.

Dos han sido los hechos clave que hicieron que Estela empezara a darle vueltas a su cabeza: el primero de ellos, que su chico, Diego Matamoros, no estuviera en plató para defenderla, y, por otro lado, que Kiko haya decidido cambiar por completo su relación con ella. Un cambio de actitud para el que el ex de GloriaCa tenía respuesta: “Cuando te vi entré un poquito en shock.”

"¿Por qué?, preguntaba Estela. "Porque llevaba mucho tiempo sin verte.”, respondía Kiko. "Ya, pero has pasado más de 25 años sin verme", "Sí, pero antes no te conocía", contraatacaba el novio de Sofía Suescun poniendo en un aprieto Grande. Tras la conversación, Estela hacía balance de esas cosas que podrían haber sentado mal fuera de la casa y aseguraba que, el día que dijo que no le importaba lo que pasara fuera y que echaba mucho de menos a Kiko Jiménez, le podría haber hecho perder muchos puntos con su novio.

El hijo de Kiko Matamoros, además, tenía que responder a la pregunta de que cree que siente su novia por el ex de Gloria Camila, y lo hacía con una respuesta que provocaba la risa y las críticas en plató: "Admiración. Porque sabe que Kiko es un tío que sabe jugar, estratega…". Una respuesta a la que Sofía añadía otra polémica explicación: "Kiko me ha dicho fuera que él no era consciente de que me hacía daño".

Sofia Suescun, ya desde plató, aseguraba que hay una cosa que le descuadra de la actitud de Estela: "Antes decía que sí estaba Diego en plató sería porque las cosas iban mal. Y ahora se queja de que no está.” Unas declaraciones a las que Jorge Javier añadía: “Pueden decir lo que quieran, pero, las miradas, matan".