Una vidente sueña con el número que se llevará el Gordo de la Lotería de Navidad 

Los supersticiosos con la Lotería de Navidad no deberían seguir leyendo... Elsa Altagracia ha tenido una intuición. La vidente de Xinzo ya compró dos décimos de un número que resultó ser el segundo premio de la lotería de Navidad en 2017, y este año su número favorito es el 86098. Asegura que el premio estará repartido, pero Ourense será la provincia más agraciada. Todo sucedió el día que soñó con ese número. A la mañana siguiente se lo contó a sus vecinos. El próximo domingo la suerte dirá si ese sueño se ha hecho realidad.

Ningún número es feo, según el profesor de Matemática Aplicada en la Universidad CEU San Pablo, Miguel Córdoba. Más allá de las intuiciones, por estadística pura los 100.000 que entran en el bombo tienen las mismas probabilidades de ser El Gordo. A pesar de que el sorteo extraordinario que se celebra cada año en estas fechas es el que menos probabilidad tiene de tocar (un 5% de probabilidades de lograr algún premio o la pedrea), es el que mayor participación registra. Esto es, según Córdoba porque jugar en Navidad es "un hecho sociológico y no racional".

"Si te ofrecen una papeleta, aunque sepas que lo más normal es que no te toque nada, si no la aceptas eres algo así como un ser insocial", ha indicado, para señalar que, en esta época, pasa lo mismo, por ejemplo, con los turrones, que se compran por tradición aunque no se coman y "se queden rancios en el mes de marzo".

Esta actitud no racional se puede comprobar en aquellas personas que juegan siempre el mismo número y creen que tienen mayor oportunidad de ganar algún premio. "Si juegas 80 años el mismo número la probabilidad de que te toque sería de 80 sobre 100.000, es decir, 0,00008%", apunta el experto. "Sigue siendo una probabilidad bajísima", insiste. También en que la participación en el sorteo de El Niño, que se celebra el 6 de enero, es más baja aunque la probabilidad de ganar, en este caso, es más alta. Concretamente un 7,81%, según ha indicado Córdoba.

Pero es que, tal y como señala el matemático, "la gente no piensa en la probabilidad, sino en el folclore", es decir, que los españoles juegan "porque se está en Navidad, y es tradición". "Otros lo hacen por impulso e incluso por superstición", apunta, antes de poner como ejemplo a un conocido que pasa sus décimos por el manto de una Virgen porque, a su juicio, así tocan premios.

Frente a esto, Córdoba recuerda, en declaraciones a Europa Press, que todos los números que salen a la venta comienzan de 'cero' en cada sorteo y que los 100.000 números tienen las mismas posibilidades de ser El Gordo cada año. El experto apunta que, después de 200 años de sorteo aún quedan muchos números por salir premiados y que si alguna vez se repite El Gordo que, según apunta, "sería muy raro", se produciría "por puro azar".

Córdoba, que ha escrito un libro sobre probabilidades de que toque la lotería y otros juegos ('Anatomía del juego'), advierte de que el juego es "una enfermedad" y que se calcula que puede haber "un millón de ludópatas en España". De ahí, que critique que el Gobierno, a través de Loterías y Apuestas del Estado, se gaste cada años "más de 70 millones de euros anuales" de dinero público en "publicitar el juego" y, especialmente, el sorteo de Navidad. "No tenemos remedio", ha lamentado.