Hasel antes de ser detenido: "Llamo a enfrentarse al miedo y desobedecer"

"Hago una llamada a enfrentarse al miedo y desobedecer ante tantas imposiciones injustas de una tiranía cada vez peor camuflada". Es uno de los últimos tuis escritos por el rapero Pablo Hasel que ha sido detenido por los Mossosd'Esquadra hacia las 8:25 horas de hoy en el rectorado de la Universidad de Lleida por su condena a nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Se imaginaba Hasel que dicha detención podía suceder durante la noche pasada porque "hay medios que cuentan que ya han llegado Mossos de otros lugares como refuerzos" y es por ello que ha querido dejar en sus redes sociales lo que piensa.

Así ha sido la detención de Pablo Hasel

En uno de sus primeros tuis se puede leer que "no podemos permitir que nos dicten qué decir, qué sentir y qué hacer. Si lo hacemos su represión habrá vencido, de lo contrario quedan debilitados. Están bien organizados para negarnos derechos y libertades, sólo queda organizarnos mejor para conquistarlos". En este sentido antes de entrar en el vehículo de los Mossos, que le ha llevado a dependencias judiciales para su posterior ingreso en prisión, el rapero se ha dirigido a sus partidarios y a los medios de comunicación que captaban el momento y ha gritado: "Muerte al Estado fascista". "Me quedé aquí sin exiliarme para contribuir más a difundir el mensaje, a la movilización y sobre todo a la organización. Me encarcelarán con la cabeza alta", continúa en su Twitter.

Hay muchas posibilidades de que entren esta madrugada para frenar el altavoz en que se ha convertido esta ocupación. Hay medios que cuentan que ya han llegado Mossos de otros lugares como refuerzos. Si esto es lo último que escribo antes de ser encarcelado... (sigue abajo) — Pablo Hasel (@PabloHasel) February 15, 2021

Un fuerte dispositivo policial, formado por decenas de agentes de los Mossos y una veintena de furgonetas de la Brigada Móvil, se ha desplegado desde las 6.30 horas de este martes en las inmediaciones del rectorado para proceder a la detención de Hasel, cuyo plazo para ingresar voluntariamente en prisión finalizó el pasado viernes.

Hasel se encerró este lunes en el edificio del rectorado de la UdL "para ponérselo a la Policía lo más difícil posible" ante su inminente detención y con el objetivo, según declaró a Efe, de visibilizar lo que considera como un "gravísimo ataque" contra las libertades.

La policía, no obstante, ha podido sortear con facilidad las barricadas, formadas con mesas y sillas, que habían situado en las entradas del edificio el medio centenar de activistas encerrados junto a Hasel en el rectorado, que han sido arrinconados por los agentes para proceder a la detención del cantante.

A prisión por sentencia judicial, por enaltecimiento del terrorismo, con la agravante de reincidencia, e injurias y calumnias a la Monarquía y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ensalzar a figuras de miembros de las bandas terroristas ETA y GRAPO. pic.twitter.com/GQ0pZoR4yb — Jucil Nacional (@jucilnacional) February 16, 2021

Al entrar los Mossos, los activistas se han refugiado en la tercera planta del edificio mientras lanzaban algunos objetos a los agentes y les vaciaban extintores. El portavoz de los Mossos ha precisado que no tiene constancia de lesiones entre los agentes.

El grupo de activistas, que han rodeado a Hasel para intentar dificultar su detención, ha sido arrinconado por los policías, que han procedido a su identificación tras llevárselos uno por uno, hasta que solo ha quedado el rapero, el último en ser identificado y, en ese momento, detenido. En el interior del edificio se encontraban también numerosos periodistas y reporteros gráficos que han pasado la noche junto a los activistas y el propio Pablo Hasel.

Este lunes, la Audiencia Nacional volvió a rechazar la suspensión de la ejecución de la condena de nueve meses de cárcel a Hasel, al recordar que en 2017 fue condenado por un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, y en 2018 por allanamiento de local.

"Con este historial delictivo resultaría absolutamente discriminador respecto de otros delincuentes, y también una grave excepción individual en la aplicación de la Ley, totalmente carente de justificación, la suspensión de la ejecución de la pena a este penado", argumenta el tribunal. Y añade que "las campañas" en su favor "que pudieran haber orquestado algunas personas no pueden determinar la inaplicación de la ley vigente, sino su eventual modificación por el Parlamento".