El bar del incendio de Barcelona iba a ser precintado por las quejas vecinales

El bar de Barcelona en el que esta madrugada se ha originado un aparatoso incendio, que ha afectado a ocho edificios y ha causado cuatro heridos, iba a ser precintado el pasado viernes por denuncias vecinales, y la mujer que lo regenta -herida de gravedad en el siniestro- se encuentra bajo custodia policial. El incendio, que se ha declarado en un local situado en el número 73 de la calle Valencia tras una fuerte explosión, ha afectado a otras siete fincas, ha causado heridas a cuatro personas, entre ellas la propietaria del bar, y decenas de vecinos han tenido que ser desalojados de sus viviendas.

Por causas que se están investigando, la explosión provocó que salieran al exterior del bar bolas de fuego, lo que hizo que se propagara el incendio a otros siete inmuebles. El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha explicado desde el lugar de los hechos que el bar en el que se ha originado el incendio había recibido varias denuncias telefónicas por parte de los vecinos debido a las "molestias" que ocasionaba.

Aunque no constan por el momento denuncias escritas, ha precisado Batlle, las quejas telefónicas derivaron en una inspección de los servicios del distrito del Eixample, que acordaron, tras el registro, un precinto preventivo del establecimiento, que es un local alquilado. Este precinto iba a ejecutarse el pasado viernes, pero no pudo materializarse puesto que el bar se hallaba cerrado y no mostraba signos de actividad, tampoco durante los últimos días.

El teniente de alcalde ha informado, asimismo, de que la mujer herida de gravedad por quemaduras y que se encuentra ingresada en el hospital Vall d'Hebron, es la persona que regenta el bar y está bajo custodia policial de los Mossos d'Esquadra hasta que pueda prestar declaración, para así poder esclarecer los hechos. La mujer fue encontrada en el exterior del bar por los primeros efectivos de los Bomberos de Barcelona desplazados al lugar del siniestro.

La Policía Científica de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas del incendio, y de momento todas las hipótesis están abiertas. De las ocho fincas afectadas, la de la calle Valencia 73, donde se ha declarado el fuego, sigue desalojada con 16 vecinos afectados ya que hay una pared de carga dañada, de manera que los Bomberos están haciendo una revisión exhaustiva para determinar el alcance de los daños, ha explicado Víctor Molinet, jefe de la unidad del cuerpo.

Además de este edificio, hay otras dos viviendas de la finca situada en la avenida de Roma 90 que también siguen desalojadas, lo que afecta a otros seis vecinos. Las personas que no han podido volver todavía a sus casas están siendo atendidas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona y serán realojadas hasta que puedan regresar a sus viviendas.