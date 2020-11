Un juez investiga la muerte de un menor tras pasar cinco veces por Urgencias

"Os preguntaréis quien soy". Así empieza Marta Gonzálvez Alba un desgarrador vídeo en el que relata, un día después de enterrar a su nieto de ocho años, cómo fueron las cuatro veces que acudió con su pequeño al Urgencias "y me decían que no tenía nada". Asegura que no sabe la vida que le queda pero "juro por su memoria que la voy a dedicar a que la gente que le atendió lo pague". Sus palabras han corrido como la pólvora en las redes sociales y ahora se ha sabido que un juez de guardia investiga de oficio el fallecimiento de este pequeño que se quejaba de un fuerte dolor en la zona de la tripa, según fuentes de la Conselleria de Sanidad Universal de la Generalitat Valenciana.

Sanidad ha señalado a Efe que ha entregado a la familia toda la información que ha solicitado -Marta se quejaba de que no tenía informes y en el vídeo habla de una última inyección que horas después fallece- y ha añadido que aún no le consta que esta haya interpuesto ninguna denuncia en un caso que, no obstante, sí indaga un juzgado de Elda.

La abuela tiene la patria potestad del niño, al que se refiere en todo momento como su hijo, ha relatado que el pequeño enfermó el pasado día 24 y que lo llevó a Urgencias a un ambulatorio, desde el que lo derivaron al Hospital de Elda. "Le dieron para cortarle los vómitos" y pese a que estaba "rabiando de dolor del estómago", le dijeron que "no era nada".

El lunes 26, Gonzálvez y el menor regresaron al centro sanitario en dos ocasiones, por la mañana y por la tarde, mientras que el martes también por la tarde porque "el niño no podía más de dolor", pero le dijeron "que no merecía la pena volver al hospital, con todo lo que había allí", en referencia implícita a la covid-19. En el vídeo, la denunciante ha detallado que a las 7 horas de la madrugada del miércoles 28 el niño falleció ya de nuevo en Urgencias.

"Ni una analítica de sangre le hicieron, ni una ecografía", ha lamentado la abuela del niño, quien cree que en el centro sanitario han tratado de "tapar" lo ocurrido con la excusa del coronavirus aunque en realidad "las urgencias (pediátricas) no están saturadas" porque cuando ella estuvo allí con el pequeño "estábamos mi hijo y yo solos".