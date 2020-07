Los treinta y tres integrantes del club Fuenlabrada reciben el alta en A Coruña.

El Servicio Gallego de Salud ha confirmado este viernes el alta epidemiológica de 33 miembros de la expedición del Fuenlabrada en A Coruña tras las pruebas realizadas ayer, informan fuentes del Sergas. De los 46 miembros del club que permanecen aislados en el Hotel Finisterre de A Coruña, un total de 33 ya pueden abandonar este recinto al considerarse alta epidemiológica, según el protocolo sanitario, mientras que 13 de ellos deben permanecer en cuarentena.

Así lo establecen los resultados obtenidos en las pruebas realizadas por el laboratorio de microbiología del Área Sanitaria de A Coruña y Cee en el día de ayer. A principios de esta semana se habían confirmado 18 positivos de este grupo, mientras los 28 restantes permanecían en situación de contacto estrecho.

El Director Deportivo del Fuenlabrada, Miguel Melgar, afirmó que el 'caso Fuenlabrada' "huele a mierda" y anunció que el club madrileño se va a "defender" ante la posibilidad de no disputar el partido aplazado contra el Deportivo y la amenaza de descenso a Segunda B por un posible incumplimiento del protocolo de LaLiga que se saldó con positivos por coronavirus.

"Nos vamos a defender, seguro, porque no hemos hecho nada malo, porque tenemos la conciencia tranquila, porque ninguno de nosotros se mete en un avión pensando que llevamos a un infectado de Covid, o que nos ponemos a infectar. Yo no me meto en un avión ni para una final de la Copa del Mundo. Hemos seguido las normas a rajatabla, los señores que organizan el fútbol y que ponen las reglas son los que tienen que asumir las consecuencias", manifestó en declaraciones Radio Marca que recoge Europa Press.