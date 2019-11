Karlos Arguiñano pide perdón por su chiste en 'El Hormiguero': "Me colé"

Karlos Arguiñano se ha disculpado por la broma sobre una violación que contó por teléfono en 'El Hormiguero'. Durante el programa televisivo de Pablo Motos, el cocinero hizo un comentario que desató un número de críticas en redes sociales al tratarse de un tema especialmente delicado.

Este martes, durante la emisión diaria de 'Cocina abierta', el famoso chef pidió perdón por el controvertido comentario. "Hoy antes de empezar quiero pedir disculpas, ayer conté un chiste que jamás tuve que contar", señala arrepentido.

🙏🙏🙏“Karlos Arguiñano pide perdón por el desafortunado chiste de ayer en el Hormiguero” 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/fafoY5SbiM — Karlos Arguiñano (@karguinano) November 26, 2019

"Quiero pedir perdón a todo el mundo. Estoy pasando un mal día, me colé. Fueron 15 segundos que me han destrozado", añade en el vídeo. La broma provocó algunas risas en el programa pero no coló en el público. Además coincidió con el Día Internacional contra la Violencia de Género y con el asesinato de una mujer en Tenerife, el caso número 52 en lo que va del año en España.