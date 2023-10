LinkedIn vs Instagram: ¿por qué triunfan los selfies en una red profesional?

No, no es que haya cambiado el algoritmo o que LinkedIn vaya a recompensar de ningún modo a los creadores de contenido que publican 'selfies'. Pero lo cierto es que en los últimos meses venimos viendo una sobreabundancia de retratos personales entre algunos de los mayores influencers de esta red social. Hay incluso quien utiliza una foto de sus hijos durante una barbacoa para hablar de liderazgo. Pero, ¿por qué?

Para empezar, porque da 'likes'. Y muchos. Algunas de esas publicaciones hablan sobre clásicos como la autoconfianza, la resiliencia, la capacidad de superación… aunque la mayoría de sus autores ilustran su contenido con una foto de sí mismos en la playa, haciendo running o directamente sin camiseta. Nadie tiene un mal día ni una mala cara, como si se tratara de posts o stories de Instagram.

Parece evidente que la estrategia para construir una marca personal en LinkedIn ha cambiado por completo, tal y como explica Daniel Hopper, creador de LinkedIn Local y experto en la red social, en este artículo en Medium: "El marketing se ha vuelto muy vago. Al desplazarte por tu feed de LinkedIn, cada segunda publicación es un selfie. Prefería con diferencia el antiguo LinkedIn, donde el contenido tenía un propósito. El contenido tenía una intención educativa y de proporcionar valor".

¿Narcisismo o falta de ideas?

Para los que llevan tiempo tratando de forjar nuestra marca personal en LinkedIn, este cambio de rumbo puede resultar desolador. Especialmente, porque posicionar un contenido de calidad lleva tiempo y esfuerzo. Sin embargo, en opinión de Hopper, "la gente ya no se molesta en seleccionar contenido de calidad para LinkedIn, porque la relación esfuerzo-recompensa es muy baja. Puedes hacerte un selfie, decir cualquier chorrada y obtener cientos de 'Me gusta'.

Sin duda, existe un cierto componente narcisista en aquellos perfiles que recurren una y otra vez al ‘selfie’ como estrategia de contenidos en LinkedIn. Y esto es algo de lo que ya alertan los expertos, en cualquier red social. Según un estudio publicado en 2020, el narcisismo patológico y la conciencia corporal objetivada son dos de los factores que suelen conducir al excesivo uso del selfie en las redes sociales.

Como poco, se trata de personas con un físico que consideran más capaz de atraer más 'likes' de los que conseguiría una publicación 'old-school'. Es decir, que podría ser una estrategia para suplir la falta de ideas a la hora de crear nuevos posts. ¿Y por qué sucede? Pues porque en esta tendencia no solo se observa una mayor recurrencia de los selfies, sino una frecuencia casi diaria al publicar posts.

Sorprende, sobre todo, porque LinkedIn nunca estuvo concebida como un Twitter para profesionales. Hasta hace bien poco, con publicar una o dos veces por semana uno se aseguraba de seguir una estrategia de contenidos adecuada. Sin embargo, el ritmo vertiginoso de otras redes sociales como Instagram o TikTok parece estar mutando los tiempos también en LinkedIn. Acortándolos al extremo.

El problema es que la red social no parece saber cómo frenar el avance imparable de los selfies. Tampoco el algoritmo que se encarga de premiar a los creadores de contenido relevante. Solo en algunos casos el contenido es realmente relevante, pero normalmente son solo un recurso vago para conseguir más ‘likes' ante la falta de ideas.

Los expertos recomiendan no usar selfies para posts en LinkedIn

Puede que logren aumentar su audiencia, pero quien recurre a los selfies nunca va a conseguir una audiencia cualificada. Quienes hablan sobre liderazgo, lo ilustran con una foto de sus hijos e incluyen hashtags ilógicos como #liderandolabbq o #paralideresmishijos, lo que están haciendo es cavar la tumba de su propia imagen personal. La falta de conexión entre contenido y continente (el selfie y los hashtags) puede dar seguidores, pero ninguno de los que de verdad importan.

Así se explica en este artículo de 'The Wise Marketer', en el que también se recuerda que "LinkedIn no es una plataforma de redes sociales cualquiera. Alberga a empleadores pululando en busca de candidatos potenciales. No publiques selfies". Porque, más allá de empobrecer tu contenido, estás construyendo una audiencia basada en naderías… Y estás alejando a posibles socios comerciales o potenciales empresas que quieran contratarte.