La madre protege al bebé: sólo un 0,9% de nacidos de contagiadas dio positivo

Protección materna incluso antes de nacer. El registro de la Sociedad Española de Neonatología (seNeo) ha documentado hasta el momento un total de 2.248 recién nacidos de madres que contrajeron la Covid durante el embarazo y sólo el 0,9% de estos pequeños se contagió, la mayoría de los cuales fue asintomático.

Son los últimos datos del Registro que puso en marcha la SeNeo el pasado mes de abril, tal y como afirma a Efe la coordinadora de esta herramienta, la neonatóloga Belén Fernández, con la información aportada por 120 hospitales de toda España, tanto públicos como privados. Gracias a este registro, se ha aprendido "muchísimo" en este año de cómo afecta la Covid a mamás gestantes y a sus bebés, con los datos extensos enviados por los centros sanitarios españoles y que para Fernández tiene "mucho valor".

El primer corte de datos que presentó la SeNeo de su registro fue en junio y se publicó en la revista "Pediatrics", entonces se documentaron un total de 503 recién nacidos de madres que habían pasado el coronavirus durante el embarazo, con la información de 79 hospitales. Con este volumen de casos, la SeNeo constató los beneficios de seguir sus recomendaciones de hacer el "piel con piel" tras el parto aunque la madre estuviera infectada (en una habitación aislada y con mascarilla).

También fomentando la lactancia materna desde el principio -ya que no solo no está contraindicada, sino que protege al bebé- lo que no provocó "ningún problema" en los pequeños, que en su mayoría había nacido libre de Covid. Entonces, algunos de esos bebés, explica a Efe el presidente de la SeNeo, Manuel Sánchez Luna, presentaban una PCR positiva nada más nacer que prácticamente negativizaban en pocas horas, y alguno que no lo hizo, fue asintomático.

"Por tanto, en nuestro registro se demuestra que no vemos transmisión del virus intraútero y si la hay, es muy rara", afirma Sánchez Luna, quien argumenta que varios casos descritos recientemente muestran que la placenta es "claramente un freno para el virus". El registro de la SeNeo ha ido aumentado los datos y ya han recogido los de 2.248 bebés que han nacido durante la pandemia de madres que se han contagiado de coronavirus y que han reportado los hospitales de prácticamente todas las comunidades y de la ciudad autónoma de Melilla.

De esos 2.248 nacimientos registrados, solo el 0.9%, es decir 21 bebés dieron positivo tras el parto, de los que por lo menos 17 la SeNeo estima que no fueron contactos verticales, es decir, que no se contagiaron intraútero ni intraparto (por el canal del parto), explica Fernández. La mayoría de estos bebes que dieron positivo fue asintomático.

La neonatóloga incide en que ahora, casi un año después de que comenzara la pandemia, se ha confirmado que no hay diferencia en la positividad entre los bebés separados de sus madres con covid y los que no han sido separados lo que apoya que las recomendaciones de la Sociedad eran "acertadas". La neonatóloga anima a los hospitales a seguir mandando al registro información; hasta el momento la comunidad de la que más centros han mandado casos es la de Madrid -20 hospitales-, seguida de Andalucía y Cataluña.

A pesar de estos buenos resultados, los neonatólogos siguen vigilantes porque la pandemia no ha terminado y se muestran preocupados por si las nuevas variantes del SARS-CoV-2 pueden afectar a los bebes, que esperan que no. "No creemos que las nuevas variantes vayan a cambiar pero estamos muy vigilantes", abunda Sánchez Luna, quien es además jefe del servicio de Neonatología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

En cuando a las vacunas de la Covid en embarazadas, Pfizer ha comenzado las pruebas clínicas con este grupo, sobre el que aún no hay datos de seguridad y efectividad al respecto. No obstante, Fernández explica que en el mundo hay aproximadamente unas 10.000 gestantes vacunadas o bien porque no sabían que estaban en estado o porque eran sanitarias de primera línea y por voluntad propia han decidido ponérsela.

Abunda en que la semana pasada se documentó en Estados Unidos un caso de una mujer embarazada que recibió la vacuna al ser sanitaria y sin infectarse tenía los anticuerpos generados por el fármaco que también habían pasado a la placenta, lo cual supone una noticia "esperanzadora". La SeNeo opina que lo lógico es pensar que las vacunas serán seguras para el feto y para la madre pero, por el momento, no hay datos para confirmarlo y hay que ser prudentes.