La madre de Rubiales se declara en huelga de hambre por la "cacería" contra su hijo

Ángeles Béjar, madre de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha iniciado un encierro y huelga de hambre en la iglesia de la Divina Pastora en Motril. Su protesta busca una solución para lo que considera una "cacería inhumana y sangrienta" contra su hijo.

De este mismo modo, Béjar permanecerá en el interior de la parroquia junto a su hermana de manera indefinida, hasta que se haga justicia en relación a la controversia surgida tras el beso en la boca entre Rubiales y la jugadora de fútbol Jenni Hermoso, lo que resultó en la suspensión de Rubiales de sus actividades por parte de la FIFA.

La madre insta a Hermoso a "decir la verdad" y sostener su versión inicial de los hechos, argumentando que no hubo abuso sexual al existir consentimiento mutuo. Béjar pide comprensión a nivel general, alentando a la reflexión sobre la situación que podría afectar a cualquier persona.

La FIFA muestra el descontento ante la actitud de Rubiales

La FIFA suspendió este sábado a Rubiales con carácter provisional como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, asumiendo el cargo Pedro Rocha, en medio del cerco social y político desde la denuncia de Jenni Hermoso por un beso no consentido en la celebración de la Copa del Mundo. Al mismo tiempo, el Consejo Superior de Deportes (CSD) elevó al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) una "petición razonada" contra el propio Rubiales.

"No cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el fútbol en particular. Condeno sin paliativos cualquier actitud machista, alejada de una sociedad avanzada y desarrollada", añade Vilda. El técnico madrileño insistió en lamentar "una situación a todas luces indeseable", cuando el país debería estar celebrando un histórico Mundial del fútbol femenino. "A tal efecto le he trasladado el contenido de estas declaraciones al presidente actual de la RFEF y al hasta ahora máximo dirigente Luis Rubiales", afirma.

"Mi labor como seleccionador nacional femenino y director deportivo de las selecciones femeninas siempre ha estado orientado a conseguir éxitos deportivos, pero también a promover iniciativas que fomentan la inclusión, el respeto y la equidad", añade.

Este lunes 28 de agosto tendrá lugar la reunión de federaciones

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) convocó el pasado domingo una reunión "extraordinaria y urgente" de los presidentes de Federaciones Territoriales, prevista para el próximo lunes en Las Rozas (Madrid), donde realizarán "análisis y evaluación" de la suspensión que pesa sobre Luis Rubiales por parte de la FIFA.

"Siguiendo instrucciones de D. Pedro Rocha, y de acuerdo con lo previsto en los Estatutos, se comunica la convocatoria de reunión extraordinaria y urgente de la Comisión de Presidentes de Federaciones de Ámbito Autonómico y Territoriales", ha informado la propia RFEF a través de una circular de prensa.

Dicha reunión se celebrará este lunes 28 de agosto a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 16.15 horas en segunda convocatoria, en la Ciudad del Fútbol. Su orden del día: "Análisis y evaluación de la situación actual y evaluación de las decisiones o actuaciones a adoptar", junto a un turno para "ruegos y preguntas".