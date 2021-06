El mapa de las restricciones por CCAA para el primer fin de semana de junio

Los españoles afrontan este fin de semana con menos restricciones para frenar la pandemia, dado el buen ritmo en la vacunación y a pesar de que en los últimos días la tendencia a la baja se ha ralentizado. Así quedan las restricciones para este fin de semana por comunidades autónomas, a falta de que entre en vigor el acuerdo adoptado en el último Consejo Interterritorial de Salud:

Andalucía

La Junta de Andalucía ha frenado la desescalada prevista ante la subida de la incidencia acumulada de la Covid-19 y ha decidido prorrogar otras dos semanas las restricciones actuales. La hostelería abre hasta las 00:00 horas, están permitidas las reuniones de hasta diez personas en exterior y ocho en interior en el nivel 1 de alerta, y de 6 y 8 respectivamente.

Los pubs y discotecas pueden abrir hasta las 02:00 horas, mientras que las pistas de baile sólo se autorizan en el exterior y con mascarilla, siempre en zonas de nivel 1 de alerta. En los comercios, mantienen sus horarios habituales, con un aforo del 75 por ciento en el nivel 2, un 60% en el 3 y un 50% en el 4.

Aragón

En Aragón no hay toque de queda ni ninguna zona confinada. La hostelería y el ocio nocturno cierra a medianoche. Prohibido consumir en barra. Se permiten reuniones de 10 personas como máximo. El aforo es del 50% en el interior y del 100% en el exterior. En los comercios, es del 50%, al igual que en los gimnasios, piscinas, competiciones deportivas y actividades culturales. Están autorizadas las celebraciones con un máximo de 40 personas en el interior y en mesas de seis personas y 70 en el exterior con diez comensales.

Asturias

En Asturias, los locales de ocio nocturno ya pueden reabrir sus puertas hasta la una de la madrugada en las mismas condiciones que los bares y restaurantes, en los que se permite un máximo de 6 personas por mesa. En las bodas y otro tipo de celebraciones similares se podrán sentar 8 personas siempre que se mantenga una distancia de 1,8 metros entre comensales. En los comercios de 300 metros cuadrados, el aforo se sitúa en el 70% de la capacidad total, la misma limitación que deberán cumplir los negocios ubicados en centros y parques comerciales.

Baleares

Baleares afronta su primer fin de semana completo sin toque de queda, después de que el Tribunal Supremo anulara esta medida adoptada tras el cese del estado de alarma. Tampoco tiene cierre perimetral ni restricciones de movilidad entre islas o municipios, aunque se mantienen los controles sanitarios en puertos y aeropuertos. A los viajeros españoles procedentes de comunidades con incidencia acumulada superior a los 60 casos por cada 100.000 habitantes se les solicita prueba de antígenos, no así los que estén vacunados con un margen de 15 días si solo tienen la primera dosis. Las reuniones sociales se amplían a 15 personas en el exterior y a 10 en el interior. Las playas y parques se cerrarán a las diez de la noche, una hora más tarde.

Canarias

En Canarias se mantienen los niveles de alerta y las restricciones. No hay ningún cierre perimetral ni toque de queda pero se exige una PCR o un test de antígenos con resultado negativo, salvo a los nacionales vacunados o que ya hayan pasado la Covid. Todas las islas salvo Tenerife, Lanzarote y La Graciosa están en el nivel 1. La hostelería puede abrir hasta las doce. Solo se autorizan clientes en el interior de los bares y restaurantes en los niveles de alerta 1, con un aforo del 75%, y en el 2, con un 50%. El aforo en las terrazas es del 100% y diez comensales por mesa en el nivel 1 y seis personas en el 2. El aforo en el comercio es del 50% en el nivel de alerta 1 y del 33% en el 2.

Cantabria

En Cantabria hay seis municipios en nivel de riesgo alto o extremo de contagio (Santoña, Noja, Reocín, Santa María de Cayón, Entrambasaguas y Corvera de Toranzo), por lo que su hostelería deberá tener cerrado el interior y contará con aforos limitados para ámbitos como el deportivo o el cultural. A partir de mañana, los locales de ocio nocturno podrán cerrar a las dos de la madrugada, mientras que la hora de cierre para el resto de la hostelería se mantiene una hora antes.

Castilla- La Mancha

En Castilla La Mancha se mantienen las medidas que estaban vigentes. Los establecimientos de hostelería pueden permanecer abiertos hasta la 1 de la madrugada, con un máximo de 10 personas por mesa. En las terrazas está permitido un aforo del 100% y en el interior del 75%. El aforo en los comercios es del 100%.

Castilla y León

En Castilla y León, donde no hay toque de queda ni confinamiento perimetral ni limite de personas en las reuniones, se han relajado los aforos y los horarios en las actividades comerciales, sociales y de restauración. En la hostelería, los bares pueden cerrar a la una de la madrugada, aunque se sigue sin poder consumir en barra, y abren los centros de jubilados. De forma general, el aforo en el nivel en que se encuentra la comunidad está limitado al 50%, cumpliendo con la distancia interpersonal de seguridad y el uso de la mascarilla. En terrazas al 75%.

Cataluña

En Cataluña se mantienen las restricciones vigentes hasta el lunes. La restauración puede abrir entre las 06.00 y la medianoche. Se permiten reuniones de un máximo de 10 personas y el consumo en barra. El aforo en el interior de los bares y restaurantes es del 50% en el interior, con seis comensales por mesa, y en las terrazas basta con asegurar la distancia de seguridad de dos metros. Mismo aforo para el comercio. Estas medidas se flexibilizarán a partir del lunes.

Extremadura

Extremadura mantiene la alerta sanitaria nivel 1 dado el riesgo bajo o transmisión comunitaria limitada que ofrece la situación epidemiológica y mantiene el cierre perimetral de las localidades de Arroyo de San Serván y Jerez de los Caballeros. La hostelería y la restauración se cierra a la 1, con un aforo interior del 50%, mientras que en terrazas se pueden instalar hasta el 85% de las mesas permitidas. En los comercios minoristas no se puede superar el 75% del aforo máximo.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana mantiene el toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana, aunque esta medida se eliminará a partir del próximo martes. La hostelería puede abrir hasta las 00.30 horas. Prohibido consumir en barra. Hasta el lunes, las reuniones sociales están limitadas a 10 personas tanto en espacios públicos como en los domicilios. El aforo en la hostelería es del 50 por ciento en interiores y del 100% en las terrazas y en el comercio es del 75%. Está prohibido consumir en barra.

A partir del martes estas medidas se suavizan: se reabrirá el ocio nocturno hasta las 2; se permitirá que la hostelería abra hasta la 1 de la mañana y se eliminará el límite de personas en las reuniones sociales. También se autorizarán las actuaciones profesionales de grupos musicales.

Galicia

En Galicia se mantiene el toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana, pero la movilidad entre municipios es total, salvo en los de nivel alto de alerta, que son los de Mos, en Pontevedra, y A Pobra do Caramiñal, en A Coruña, que están cerrados perimetralmente, al igual que su hostelería. La mayor parte de la comunidad se encuentra en nivel bajo de alerta, por lo que la hostelería, en general, está abierta hasta la una de la mañana, con aforos del 50% y el 75% en el interior y exterior, respectivamente. Se pueden reunir 6 personas en espacios cerrados y hasta diez personas en espacios abiertos.

La Rioja

La mayor parte de La Rioja se encuentra en nivel medio de alerta y se permite el cierre de la hostelería a las dos de la mañana (por sentencia judicial ya que el Gobierno autonómico lo había establecido a la 1). Se puede consumir en barra, con el 75% de aforo en bares (el 100 % en terrazas) y comercios y la recomendación de 6 personas en mesas en hostelería. Calahorra, Arnedo, Haro y Navarrete están en nivel 3, por lo que se reduce al 50% el aforo en bares.

Madrid

En Madrid no hay restricciones a la movilidad en ninguna área de salud esta semana. El horario de la hostelería se amplía hasta la 1 de la madrugada y el número de comensales es de 6 en el interior y 8 en las terrazas. Se mantiene la prohibición de consumir en barra. El aforo en el interior de los locales de hostelería y restauración es del 50 por ciento y del 75% en exteriores. No hay limitación horaria en los establecimientos comerciales minoristas, centros comerciales o mercadillos.

Murcia

En la Región de Murcia no hay cierre perimetral ni toque de queda, aunque sí hay limitación nocturna horaria entre la 1 y las 6 en las actividades no esenciales. Se permiten actos multitudinarios al 50 por ciento del aforo, que podrán llegar hasta 2.000 personas en exterior y 850 en interior, atendiendo al Nivel de alerta 2, en el que se encuentra esta comunidad actualmente. No se permiten más de seis personas no convivientes en espacios públicos y privados.

Navarra

En Navarra, los locales de hostelería y restauración pueden abrir hasta las 23.00 horas con un 30 por ciento de aforo en el interior y el 100% en el exterior, manteniendo la distancia de seguridad. La principal novedad de esta semana es que se ha ampliado del 40 al 50% el aforo de las grandes y medianas superficies y se aumenta a 15 personas los grupos de actividades físico-deportivas dirigidas.

País Vasco

En Euskadi, la hostelería puede abrir hasta las doce de la noche con un aforo del 50 por ciento en el interior y un máximo de 4 personas por mesa. Sigue prohibido consumir en barra o de pie. Están cerrados los establecimientos y locales de ocio nocturno, así como las sociedades gastronómicas, lonjas juveniles y similares. A las 24.00 horas está fijado también el cierre de establecimientos comerciales y el cese de actividades culturales, sociales y comerciales. El aforo para establecimientos de más de 150 metros cuadrados es del 40% y del 60% hasta los 150 m2.

Ceuta

Ceuta mantiene las medidas vigentes. La hostelería puede cerrar a las 00.30 horas con un aforo del 50% en el interior y del 100% en el exterior, y los viernes, sábados y vísperas de festivos pueden atender al público hasta la una de la madrugada. Las reuniones pueden ser de hasta diez personas en terrazas y seis en interiores. Los comercios no podrán permanecer abiertos más allá de las 22.00 horas.

Melilla

Melilla afronta el primer fin de semana de junio con la nueva orden de medidas anticovid: se permite un aforo en general del 50% en interiores y del 100% en exteriores y en los eventos culturales y deportivos se amplía hasta el 75%. El horario de cierre se amplía a las 2.00 horas para todas las actividades no esenciales, entre ellas la hostelería, que podrá abrir desde las 6.00 horas, y mantener tanto el servicio de restauración a domicilio como la recogida del consumidor en el local hasta las dos de la madrugada.