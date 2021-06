El mayor Trapero, sobre su absolución: "Siempre tuve fe en la Justicia"

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha afirmado este domingo que "siempre" tuvo "fe en la Justicia", porque de lo contrario no podría ser policía, e incluso pensó que la magistrada Carmen Lamela no le llevaría a juicio, lo que sí sucedió finalmente. TV3 emite esta noche la primera entrevista que ha concedido Trapero después de que fuera absuelto por la Audiencia Nacional acusado de los delitos de sedición y desobediencia.

En un avance de la entrevista, el mayor Trapero asegura que "siempre" tuvo "fe en la Justicia": "Si hubiese llegado un momento en el que no hubiese creído, no podría vestir hoy el uniforme que ahora llevo porque parte de mi trabajo pasa por los tribunales, pasa por la Fiscalía". En caso contrario, agrega: "Podría seguir siendo policía, pero no tendría sentido que yo fuese el jefe de la Policía" catalana.

Trapero admite que durante la investigación judicial sobre el 1-O, pensó que la jueza Lamela no le llevaría a juicio. "Cuando recibo la citación, no es mi impresión personal sino la de todo mi equipo, pensé: irás a explicar un poco lo que se ha hecho, lo que has hecho tú y el cuerpo y, a partir de aquí, se ha acabo el problema", ha agregado.