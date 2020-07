"Lo que les tengo que decir es muy doloroso" Así responde Carmen Flores, presidenta de El Defensor del Paciente a todo el que la quiera escuchar después de saber que la Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia interpuesta por la asociación contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusaba de haber ordenado la no derivación de residentes a hospitales de la región durante el pico de la crisis del coronavirus. Flores habla en un duro mensaje de "genocidio, aunque les moleste la palabra" y da la razón a esas personas que llamaban llorando por haber llevado a sus padres "para que les cuidaran y les he condenado a una muerte indigna".

Carmen Flores, presidenta de El Defensor del Paciente Carmen Flores: "Durante este confinamiento he estado detrás de un teléfono escuchando llantos de más de 500 personas".

Cuenta Flores que durante este confinamiento "he estado detrás de un teléfono escuchando llantos de más de 500 personas" y tacha de penoso "que todo quede impune, no pase nada". No entiende por qué "la cantidad de muertos que ha habido es como si no hubieran existido, se han muerto solitos, sus familias no saben de qué han muerto, no han sido atendidos, no les han llevado con una ambulancia a darles el deber de socorro que necesitaban, han violado la ley de derechos humanos...", reflexiona.

Carmen Flores lamenta que "aquí no ha pasado nada" y llega a asegurar que "esta justicia está manipulada, coja, falta de sentimientos y desde luego yo diría que hasta llena de pereza porque no se ha investigado porque de ser así esto no tenía mas que un camino: la condena por omisión del deber de auxilio y violación de los derechos, por una situación que nunca jamás debería haber pasado".

La denuncia atribuía a la dirigente regional la presunta comisión de un delito de omisión del deber del socorro y homicidios imprudentes a raíz de las muertes acaecidas en estos centros haciendo referencia a las declaraciones que emitió en una entrevista concedida al diario 'El Mundo'. "Si ha habido técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado", sostuvo Ayuso en dicha entrevista. Para la Fiscalía, la presidenta regional "no reconoce" con sus palabras "haber ordenado de forma deliberada que no se aceptasen ancianos procedente de las residencias en los hospitales, y habla de criterios técnicos y sanitarios, en la toma de esa decisión".

Además, ha recogido la contestación a la información que le solicitó a la Consejería de Sanidad sobre esta cuestión. Desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero aseguraron que ante la situación "de excepcionalidad" generada por el coronavirus "se ha buscado, en todo momento, alcanzar la máxima eficiencia para la mayor cantidad de pacientes posible, intentando minimizar los eventuales daños o perjuicios mediante la aplicación de los principios de la bioética sin perder el enfoque individual y personalista de cada enfermo".

Flores teme ahora que el resto de fiscalías sigan el mismo camino que las de Mdrid o Castilla León pero pase lo que pase "vamos a seguir adelante. Lo que pretendíamos es que hubiera una condena penal porque pedir dinero no es la solución. Nuestra justicia tiene que cambiar porque las personas que estén detrás para impartir justicia no pueden estar encorsetadas al poder porque si lo están no estamos en un país normal ni democrático, ni donde la justicia sea igual para todos por tanto vuelvo a repetir ". Ahora tiene la esperanza puesta en el Tribunal Supremo.