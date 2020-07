Díaz 'crispa' a los sanitarios tras valorar la Covid como una enfermedad común

"Ojo. Contagiarse ya es otra vez enfermedad común". El aviso empezó a correr por los grupos de Whatsapp de los sanitarios hace unos días. El pasado 27 de mayo, el Ministerio de Trabajo prestó oídos, solo a medias, a una de las mayores reivindicaciones de los pijamas blancos durante la pandemia: el reconocimiento de la infección por Covid como enfermedad profesional. Hasta ese momento, el contagio se había considerado contingencia común. La cartera de Yolanda Díaz aprobó entonces un paréntesis de tres meses, por el que contraer la enfermedad en centros sanitarios y socio-sanitarios fue tomada como contingencia laboral, concretamente, como accidente de trabajo.

La letra pequeña del cambio que aprobó Trabajo quedó tallada en el BOE: "Esta previsión se aplicará a los contagios del virus SARS-CoV2 producidos hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma, acreditando este extremo mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del mismo periodo de referencia". El criterio ha generado fuertes discrepancias. Varios sindicatos ya han iniciado acciones legales para revertir esta situación. La la responsable de Salud Laboral de CCOO Sanidad Madrid, Rosa Muelas, explica en un documento expedido por la organización que "al mismo trabajador le estás diciendo que si se ha infectado antes del 27 de mayo es enfermedad común, pero si lo ha hecho después del 27 es accidente de trabajo".

Ni los riesgos ni las secuelas de la Covid han cambiado pero, en cuestión de 24 horas, la cartera ya no mira con los mismos ojos a la infección en materia laboral. Fuentes de Trabajo explican, en conversaciones con La Información, las razones detrás de este intermedio: "Ante la constatación de la especial exposición al riesgo de contagio, se estableció la presunción de que, para estos colectivos (sector sanitario y sociosanitario), la infección era accidente de trabajo (AT)". Del 28 de mayo, momento en que entró en vigor el real decreto, hasta el 21 de julio, no hubo dudas: cuando un profesional caía enfermo, se asimilaba que el contagio se había dado en su lugar de trabajo y en el ejercicio de sus funciones, con lo que se tomaba directamente como AT.

"Que en el ejercicio de su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV2 durante cualquiera de las fases de la epidemia, por haber estado expuesto a ese riesgo específico (...) Cuando así se acredite por los servicios de Prevención de Riesgos laborales y Salud Laboral, se considerarán derivadas de accidente de trabajo", rezaba el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo. Desde el martes 21, la situación ha cambiado. "Ya nos están llegando avisos de hospitales donde el giro está causando problemas", cuentan desde la Federación de Sanidad de CCOO a La Información. "Al menos un celador se ha contagiado en Madrid desde el cambio. Al ir a tramitar la baja, se ha encontrado con que la infección ya no se consideraba accidente de trabajo".

"En todo caso, eso no significa que, a partir del 31 de julio ya no merezca la consideración de accidente de trabajo, sino que ese reconocimiento corresponderá a los contagios que se hayan producido en el lugar de trabajo, como con el resto de trabajadores", aseguran desde la cartera. La carga de la prueba recae en el sanitario. Es el profesional, quien debe demostrar que el origen de su enfermedad se hallaba dentro de las paredes del hospital.

"¿Dónde íbamos a estar contagiándonos si vamos del hospital a casa?"

"Lo denunciamos durante semanas. ¿Dónde íbamos a estar contagiándonos si estábamos confinados y solo salíamos de casa al hospital para trabajar?", denuncia Silvia Durán, delegada de Prevención Laboral de AMYTS. Desde el 14 de marzo hasta el 27 de mayo, las autoridades no lo tuvieron tan claro. "No afecta solo a los médicos, enfermeras, celadores, personal de residencias... todos han estado y siguen a pie de camilla, cara a cara con el paciente".

El ministerio apela a una unificación de criterios: "El punto de partida es que, con carácter general, una incapacidad temporal (IT) por Covid o por aislamiento por Covid sigue siendo incapacidad temporal asimilada por accidente de trabajo, a efectos de prestación económica de incapacidad temporal para todo el mundo". Las cifras oficiales desbaratan ese mantra del 'todos por igual'. El conteo oficial indica que al menos 40.961 sanitarios han contraido la enfermedad desde el inicio de la pandemia hasta el 10 de mayo. La última actualización de la cartera habla de 1.757 profesionales con síntomas y un diagnóstico Covid desde el 10 de mayo y hasta el 22 de julio. Solo la Comunidad de Madrid ha reconocido 12.000 sanitarios infectados.