El 45,3% de los españoles apuesta por que la vacuna para niños sea obligatoria. 

El 45,3 por ciento de los españoles cree que la vacuna pediátrica contra la Covid-19 debería ser obligatoria y, además, el 77,4 por ciento de la población española con hijos de entre 5 y 11 años estaría dispuesto a consentir que a estos se les administrara dicha inyección. Así se desprende de la encuesta 'Efectos y Consecuencias del Coronavirus' correspondiente al mes de diciembre que ha hecho público este miércoles el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y que ha recogido Europa Press.

Sobre la obligatoriedad de la vacuna en la población general, según el informe, el 54,1 por ciento de los españoles cree que la inmunización debería ser obligatoria "ante los riesgos de contagio de coronavirus por las nuevas variantes". Este dato supone una subida de dos puntos con respecto al último Barómetro del CIS del mes de diciembre, donde también se preguntaba a la población española por esta cuestión y un 52,2 por ciento se mostraba de acuerdo.

De dicho porcentaje, el 74,4 por ciento cree que habría que obligar a vacunarse al personal sanitario, al personal que trabaja en las residencias de personas mayores, y a los que tienen relaciones profesionales directas con el público en general. Este porcentaje supone un incremento de casi 10 puntos en comparación con el último barómetro del CIS, donde el dato era de un 65 por ciento.

Según la presente encuesta, el 94,8 por ciento de los entrevistados afirma haberse vacunado ya de la Covid-19 con la pauta completa. Los no vacunados alegan no fiarse de las vacunas (26,7%) y miedo a que tengan riesgos para la salud o efectos secundarios-colaterales (22,5%) Además, el 90,9 por ciento de los vacunados afirma haberse puesto la dosis de refuerzo. En cuanto al porcentaje restante, según la encuesta, las razones principales que han llevado a los españoles vacunados con la pauta completa a no inocularse la dosis de refuerzo son: el miedo a que tengan riesgos para la salud/efectos secundarios-colaterales (25,3%), la falta de confianza (23%) y el hecho de que, al haberse vacunado con dos dosis, "es o debería ser suficiente" (18,4%).

La mitad cree que volverá a su vida 'prepandemia'

El 53,4 por ciento de los españoles piensa que volverá a poder hacer todo lo que hacía antes de la pandemia una vez se alcance la inmunidad de grupo contra la Covid-19 a través de las vacunas. Este porcentaje ha subido un punto con respecto al último informe de estas características, publicado en el pasado mes de septiembre. Concretamente, el dato de entonces era de un 52,2 por ciento.

Sobre las diversas situaciones que pueden afectar a la salud de las personas, según la presente encuesta, lo que más ha preocupa a los españoles es el temor a enfermar en un 59,1 por ciento (frente al 61,1% en septiembre), la inquietud por las medidas que pueden limitar los contactos y relaciones cara a cara con sus familiares y amigos, en un 71,5 por ciento (frente al 75,9% de septiembre) y el miedo por no recuperar su vida tal como era antes de la pandemia, en un 58 por ciento de los encuestados (frente al 52,5% de septiembre)

Por otro lado, a lo largo de estos meses de pandemia, un 47,1 por ciento de las personas encuestadas han pensado en mejorar sus hábitos de alimentación (frente al 45,9% de septiembre); un 53,6 por ciento en mejorar su actividad física (frente al 54,4 de los encuestados en septiembre) y un 61,5 por ciento se ha propuesto mejorar su salud (frente al 58,6% de la encuesta de septiembre). Así las cosas, el 35,6 por ciento se muestra algo optimista sobre el futuro de España y el 44,6 algo optimista sobre su futuro personal.