Muere la actriz Itziar Castro a los 46 años de edad.

Hoy estoy de luto. Se ha ido mi primer referente. A los 5 años mi madre me mandaba a dormir y yo le decía que NO hasta que Concha dejara de salir en la tele, bailaba y cantaba con ella y si soy actriz, en parte es por ella.



Siempre he empatizado con ella, alguien que se… pic.twitter.com/mys6w1QNRi