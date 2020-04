Muere la leyenda del fútbol e ídolo del Atlético de Madrid, Radomir Antic

El exfutbolista y entrenador serbio Radomir Antic, histórico técnico del Atlético del doblete y que también dirigió, entre otros, a Real Madrid y FC Barcelona, ha fallecido este lunes a los 71 años, ha confirmado el club rojiblanco.

"Con la marcha de Antic, la familia atlética pierde a otro de los símbolos que lo dieron todo por este club dentro y fuera del terreno de juego. Desde el club, el presidente, consejero delegado y nuestro consejo muestran su más sincero pésame a todos sus familiares y amigos", afirma el Atlético.

Los pésames por el adiós repentino al exfutbolista se suceden en las redes sociales, en las que miembros del universo del fútbol y aficionados de muchos equipos le rinden homenaje como a un hombre bueno.

Hoy es un día triste para la familia rojiblanca. El Atlético de Madrid se encuentra de luto por el fallecimiento de nuestro exentrenador Radomir Antic (Žitište, Serbia, 22 de noviembre de 1948). El que fuera técnico rojiblanco fallecía a los 71 años de edad. Antic es una de las figuras míticas que han ocupado nuestro banquillo, dirigiendo a nuestro equipo en 189 partidos oficiales (144 de Liga, 22 de Copa del Rey, 13 de UEFA, 8 de Copa de Europa y 2 de Supercopa de España) a lo largo de cinco temporadas.



Radomir Antic llegó a nuestro club en 1995 y se convirtió en uno de los principales pilares del histórico Doblete conquistado por nuestro club, compuesto por LaLiga y la Copa del Rey de 1996. Su buen hacer en el banquillo rojiblanco le valió no sólo para convertirse en uno de nuestros técnicos más prestigiosos, siendo actualmente el cuarto entrenador de la historia rojiblanca con más partidos oficiales dirigidos, con un total de 189, sino también para ganarse el afecto incondicional de una grada que coreaba el ‘Radomir, te quiero’ cada vez que nuestro equipo jugaba en casa.



Con la pérdida de Radomir se nos va un pedacito del corazón del club



Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid

Tras una extensa carrera como futbolista que se prolongó a lo largo de 17 temporadas, Antic inició su periplo como técnico tomando las riendas del Partizán de Belgrado en 1985 en lo que fue su primera experiencia como entrenador. Diez años más tarde, el 3 de septiembre de 1995, debutó al frente de nuestro equipo con un contundente triunfo ante la Real Sociedad por cuatro goles a uno en lo que supuso la primera jornada de un campeonato que acabamos ganando tras vencer al Albacete en el Vicente Calderón (2-0) y que permanece en la memoria colectiva de todos los atléticos.



El Atlético de aquella temporada ha quedado en el recuerdo de todos por su estilo compacto, vertiginoso y de contragolpe, en el que primaba el juego al primer toque, que le imprimió la mano de Radomir. Su once tipo fue: Molina; Geli, Solozábal, Santi, Toni; Vizcaíno, Pantic, Simeone y Caminero; Kiko y Penev. Con Milinko Pantic de lanzador de falta y fantásticos cabeceadores aquel equipo convirtió el balón parado, faltas directas incluidas, como una de sus armas más letales. Prueba de ellos es que más de la mitad de los goles del curso llegaron de este modo.



Además de los veloces contragolpes, la calidad de los hombres del centro del campo unida al gran acierto de los goleadores hizo de aquel Atleti la sensación del campeonato. De esta manera, el equipo logó la que fue hasta entonces su mejor racha en un inicio de Liga: 12 partidos consecutivos sin perder, con nueve victorias y tres empate. Con un equipo tan prolífico arriba se lograron 75 goles, pero también destacó por su fortaleza en la retaguardia gracias a su intensidad cosechando tan sólo 32 goles en contra que hicieron que Molina se llevase el trofeo Zamora.



Radomir, consiguió que ese Atlético fuera un equipo muy coral, había jugadores con gran talento, pero funcionaban como una perfecta maquinaria engrasada y prueba de ellos fue que cuatro jugadores, dos de ellos centrocampistas, superaran la decena de goles: Penev (16), Simeone (12), Kiko (11) y Pantic (10). Ellos solo marcaron más goles que 11 equipos de Primera al término de la Liga.



Pero la gesta de aquel campeonato no quedó sólo en la Liga, una brillante Copa del Rey hizo que nuestro equipo venciera al Barcelona, entrenado por Cruyff y con estrellas como Guardiola, Figo o Bakero, en la final de Zaragoza gracias a un gol de Pantic en La Romareda.



La huella que dejó Radomir Antic en el Atlético de Madrid fue muy grande por sus logros como profesional y su calidad humana. De esta manera, nuestro presidente ha querido mostrar su más sentido pésame por ésta perdida: “Hoy es un día triste para todos los atléticos y para el mundo del fútbol ya que nos ha dejado Radomir Antic. Se nos ha ido una gran persona y uno de los artífices de la magnífica época dorada que vivió el Atlético de Madrid. Nos quedará para siempre en la memoria los títulos de Liga y la Copa del Rey que ganamos bajo sus órdenes. Me siento muy orgulloso de haberle conocido y ha sido un privilegio el haber compartido cada momento de fútbol a su lado. Todo mi cariño para su familia”.



Además, Miguel Ángel Gil también quiso despedirse del que fuera entrenador rojiblanco: "Con la pérdida de Radomir se nos va un pedacito del corazón del club. Con él yo, personalmente, aprendí a ganar, con él aprendí a vivir con pasión los detalles que te hacen mejorar como hombre y como profesional. Tan sólo dar un beso muy fuerte a su mujer Vera, a Dusan y a Ana y decirles que deben estar orgullosos del marido y padre que tuvieron porque, además de haber sido un gran profesional y una maravillosa persona, está en la historia del Atlético de Madrid por méritos propios".



Como recuerdo a Radomir Antic la bandera de homenaje a nuestra afición situada en el Wanda Metropolitano ondeará a media asta durante 24 horas en honor a nuestro legendario jugador.



Con la marcha de Antic la familia atlética pierde a otro de los símbolos que lo dieron todo por este club dentro y fuera del terreno de juego. Desde el club, el presidente, consejero delegado y nuestro consejo muestran su más sincero pésame a todos sus familiares y amigos.