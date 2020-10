La mujer de Josep Maria Mainat: "Es frío, vengativo, calculador y abusivo"

'En el punto de mira' emitirá esta noche a las 22:50 en Cuatro una entrevista en exclusiva con uno de los rostros más perseguidos de la actualidad: Ángela Dobrowolsky. La mujer del empresario Josep María Mainat está siendo investigada por el presunto intento de asesinato de su marido y desde entonces ha esquivado a los medios apostados a las puertas de su vivienda oculta bajo una peluca y grandes gafas. Mediaset adelanta que entre las declaraciones que se podrán ver, Dobrowolsky explicará que Mainat "es frío, calculador, vengativo y abusivo". Y añadirá que "no le reconozco, no puedo asimilar que sea la misma persona con la que me casé".

El productor televisivo y miembro del grupo La Trinca declarará el próximo domingo como testigo ante el juez de Barcelona que investiga ese supuesto intento de asesinato de su esposa, quien también será interrogada, por segunda vez, en calidad de investigada. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el juez ha citado a Mainat a las 10:00 horas del próximo 25 de octubre para interrogarle por lo sucedido la madrugada del 22 al 23 de junio, cuando tuvo que ser ingresado por un coma hipoglucémico que acusó a su esposa de haber provocado inyectándole una sobredosis de insulina mientras dormía.

Después de que declare Mainat, quien por su condición de testigo deberá responder a todas las partes, lo hará quien todavía es su mujer, Angela Dobrowolski, a quien el titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona investiga desde hace meses por el intento de asesinato del productor televisivo.

Dobrowolski, de 37 años y que estudia último curso de Medicina, ya declaró ante el juez tras ser detenida por los Mossos d'Esquadra acusada de intentar matar a Mainat, en un comparecencia en la que mantuvo que se había limitado a inyectar a su esposo un compuesto vigorizante, porque él se lo pidió para el tratamiento antiedad que sigue desde hace años.

Tras su declaración como investigada -en la que todavía no estaba personado Mainat, como acusación particular-, la Fiscalía pidió el ingreso en prisión preventiva de Angela Dobrowolski, pero el juez acordó dejarla en libertad provisional, con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

Con ambas declaraciones, el juez tratará de reconstruir lo sucedido la noche en que Mainat, diabético y de 72 años, sufrió una acentuada bajada de azúcar que le provocó un coma hipoglucémico, cuando ya se había acostado tras pasar una velada con su esposa y sus dos hijos pequeños.

Fue la propia Dobrowolski la que llamó a la ambulancia para alertar del estado de su esposo, quien, cuando ya estaba tendido en la camilla esperando su traslado al hospital, llamó a la niñera de sus hijos para revelarle: "Ha sido ella, ha querido matarme". Fue Pol Mainat, hijo del productor y de la actriz fallecida Rosa Maria Sardà, el que presentó la denuncia que dio pie a la detención de Dobrowolski, quien el 21 de septiembre pasado volvió a ser arrestada acusada de cobrar dos cheques de un talonario en blanco sustraído a su marido -de 2.900 y 1.200 euros-, falsificando la firma de éste.

Además de estas dos declaraciones, el juez tiene previsto interrogar en las próximas semanas al personal de la ambulancia que atendió a Mainat tras sufrir el coma, han añadido las mismas fuentes. Además de esta investigación por intento de asesinato, el productor televisivo y su esposa tienen otras causas abiertas en juzgados de violencia contra la mujer, a raíz de las denuncias cruzadas que ambos se interpusieron, acusándose mutuamente de agresión. Esas supuestas agresiones han sido esgrimidas por ambas partes en el tormentoso proceso de divorcio que mantienen Mainat y su mujer, en el que está en juego la custodia de sus dos hijos, de 8 y 5 años, y un suculento patrimonio.