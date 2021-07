La organización del Orgullo dice que no son responsables de las aglomeraciones

La organización del MADO (AEGAL, FELGTB y COGAM) ha firmado un comunicado en el que subrayan que no son responsables de las "concentraciones espontáneas" que se han producido en los últimos días en Chueca y han pedido respuestas por parte de las administraciones. "MADO no ha convocado ningún tipo de acto multitudinario en la vía pública ni instalación de escenarios de conciertos en las calles y plazas para garantizar la salud y la seguridad de las personas durante el Orgullo de Madrid", han remarcado.

Las aglomeraciones que se llevan sucediendo estos días "no corresponden a ningún acto organizado por MADO sino a concentraciones espontáneas que no son, en absoluto, responsabilidad de la organización". Con independencia de no haber convocado "ningún acto multitudinario en la vía pública", los organizadores presentaron en el registro del Ayuntamiento de Madrid el pasado 8 de junio "un plan preventivo de movilidad que recogía recomendaciones como los necesarios cortes de calles, control de aforos y vías de entrada y salida al barrio de Chueca y aledaños, localizaciones e itinerarios clave de posible afluencia, afección a servicios públicos y opciones de transporte alternativas, cierre de estaciones en momentos puntuales de máxima afluencia...".

"Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Madrid a esta solicitud", la organización de MADO reitera "la necesidad de que las autoridades competentes garanticen las medidas necesarias para asegurar la seguridad de las personas y el cumplimiento de las actuales medidas sanitarias". MADO insiste en que "es necesario cumplir las medidas establecidas según la actual normativa vigente" y han apelado a la ciudadanía a "sumarse de forma responsable en la celebración y reivindicación del Orgullo de Madrid".