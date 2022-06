Polémica en el Primavera Sound por un dibujo de un beso entre Ayuso y Colau.

La organización del Festival Primavera Sound ha colgado una lona con un dibujo de un beso entre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, situada en uno de los accesos a dos de los escenarios donde este jueves actuarán los cabezas de cartel de la jornada del festival.

La imagen es autoría del propio festival, han explicado fuentes de la organización a Europa Press, y está situada junto a otra lona con el mensaje 'Barcelona + Madrid = Primavera Sound. Diversidad, cultura, tolerancia'. Esta imagen recuerda al famoso graffiti del beso entre los líderes comunistas Erich Honecker y Leónidas Breznev en el Muro de Berlín, e incluye el mensaje que también se lee en esta obra original: 'Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal'.

Esta edición está marcada por la polémica generada a raíz del anuncio de que en 2023 el festival tendrá doble sede: del 1 al 3 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona y del 8 al 10 de junio en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey (Madrid). Este mismo jueves, el teniente de alcalde de Cultura de Barcelona, Jordi Martí, ha anunciado que el Ayuntamiento ha ofrecido una propuesta a los promotores del festival para fijar las fechas para los próximos cuatro años y que pueda quedarse en la ciudad.

Vuelve el festival tras la pandemia

El Primavera Sound de Barcelona regresa este jueves al Parc del Fòrum tras tres años por la pandemia, la última edición fue la de 2019 tras las cancelaciones de 2020 y 2021, con bandas como Pavement, Tame Impala, Yo la Tengo, Dinosaur Jr, Charli XCX y Maria del Mar Bonet de protagonistas de la primera jornada del festival. El certamen abre la temporada de festivales en una edición que se prolonga durante dos fines de semana en el Parc del Fòrum de Barcelona y cinco días de conciertos en cerca una quincena de salas de la capital catalana, para un total de doce días de conciertos.

A lo largo del festival pasarán artistas como Nick Cave & The Bad Seeds, Pavement, The Strokes, Dua Lipa, The National, Beck, Gorillaz, Maria del Mar Bonet, Tyler the Creator, Lorde, Bad Gyal, King Gizzard & The Lizard Wizard, Antònia Font, Yeah Yeah Yeahs, Run the Jewels, The Smile, Slowdive, Jorja Smith, Tame Impala, Phoenix, Mavis Staples, Interpol y Megan Thee Stallion, entre muchos otros. Pese a que el grueso de la programación se inicia este jueves con la primera jornada en el Parc del Fòrum, el Primavera Sound ha celebrado una jornada de bienvenida en el Poble Espanyol el miércoles como previa.

El Primavera a la Ciutat contará con 14 salas que durante cinco días --este pasado miércoles y del 5 al 8 de junio-- albergarán cerca de 200 conciertos, a los que se podrá acceder por orden de llegada los poseedores de abono y además se reserva un 15% del aforo para entradas individuales. El festival ofrece la posibilidad de ver en sala a algunos de los cabezas de cartel del festival, como Beck, Megan Thee Stallion e Interpol, y los conciertos se harán en recintos como la Sala Apolo, La 2 de Apolo, Razmatazz 1 y 2, Sidecar, Paral·lel 62, RED58, La Tèxtil, La Nau, Laut, Bóveda, Vol, el Poble Espanyol y Upload: uno de los casos paradigmáticos será King Gizzard & The Lizard Wizard que prevé cinco conciertos entre las jornadas en el Fòrum y el Primavera a la Ciutat.