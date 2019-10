Rafa Nadal y Mery Perelló se dan el 'Sí, quiero' en una discreta boda en Mallorca

Rafa Nadal y Mery Perelló se han dado el 'Sí, quiero' ante la mirada de 500 invitados este sábado 19 de octubre en una exclusiva finca en Pollensa, Mallorca. Se trata de Sa Fortalesa, un castillo del siglo XVII.

Ante una inmensa expectación los invitados de la boda han llegado a la finca sobre la una del mediodía, la mayoría de ellos en autobuses o coches blindados. Sin embargo se ha podido confirmar la presencia de algunas celebridades que venían sonando fuerte estos días.

Unos de los primeros en llegar han sido los Reyes eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía, quienes siempre han transmitido su cariño por el tenista español acompañándolo en sus torneos más importantes y cómo no podía ser de otra manera, estando presentes en uno de los días más importantes de su vida.

También ha sido mucho los compañeros que han querido estar a su lado, como Feliciano López, acompañado de su mujer Sandra Gago y quienes celebraron su enlace el mes pasado. También Carlos Moyá y Carolina Cerezuela, David Ferrer y su mujer Marta Tornel, o Marc López.

Igualmente ha estado presente Albert Costa, capitán del equipo español de Copa Davis, o el tenista argentino Juan 'Pico' Monaco, que llegaba acompañado de la modelo Diana Arnopoulos. El millonario Richard Miller también ha acudido a la celebración, igual que numerosos rostros de la política o los negocios de nuestro país.

Otro de los nombres que sonaban con fuerza es el de su compañero como socio de Tatel, Enrique Iglesias, sin embargo no se ha podido confirmar su asistencia.

Los novios no venderán la exclusiva de su boda y no han prohibido los móviles, como ya hicieron Sergio Ramos y Pilar Rubio, pero ambos han pedido a sus invitados que les ayuden a preservar su intimidad y no compartan su boda en las redes sociales.

Otro de los grandes misterios desvelados es el menú de la cena nupcial, que estará a cargo del chef Quique Da Costa, cuyo menú tiene un precio alrededor de los 210 euros en adelante. Según RTVE, para este día tan especial, la firma elegida por la novia ha sido Rosa Clará. Un diseño en el que llevan trabajando todo el año y que se ha convertido en el secreto mejor guardado.