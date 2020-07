Los rebrotes se expanden y se dispara el número de contagios a 1.229 en un día

Con más de 430 brotes activos, el Ministerio de Sanidad ha confirmado este jueves 1.229 nuevos positivos por Covid-19 aunque sigue descartando que se trate de una segunda oleada del virus. Aragón y Cataluña concentran el 60% de los focos, según los datos facilitados esta mañana por el ministro Salvador Illa, y en las últimas 24 horas han registrado 352 y 121 casos, respectivamente.

Además, en los últimos siete días ha habido 10 muertes con Covid-19, cuatro de ellos en Cataluña, con lo que la cifra total desde que comenzó la pandemia se eleva a 28.443, dos más que los confirmados ayer.

Illa ha vuelto a incidir en que el escenario epidemiológico que se vive en estos momentos en nuestro país es distinto al vivido en marzo y abril. Esto se debe a que la mayoría -el 60%- de los casos son asintomáticos gracias al rastreo de contactos y la incidencia de nuevos positivos es más grande entre los jóvenes. En marzo y abril la edad media de contagio rondaba los 63 años, mientras que en las últimas tres semanas se encuentra entre los 36 y 38 años.

Fernando Simón ha vuelto a advertir que la transmisión comunitaria "sigue existiendo" y ha resaltado el creciente número de asintomáticos que se están detectando. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria ha insistido en que hasta ahora "no hay presión asistencial en nuestro sistema sanitario" pero ha aclarado que entre los jóvenes sí existen los cuadros graves. En cuanto a una segunda oleada del virus, Simón ha aclarado que hasta que no haya "una transmisión comunitaria descontrolada general" no se puede considerar como otra ola.

Sobre los casos importados, el epidemiólogo ha dicho que entre el 23 y 29 de julio se confirmaron 142 positivos procedentes de todas las partes del mundo. "Estos vienen con frecuencia de los países con más incidencia como América Latina, pero hemos detectado casos de todos los países". El total de casos procedentes del extranjero desde el 11 de mayo se eleva a 773, según los datos oficiales que ha ofrecido el experto.

Asimismo, la OMS ha lanzado una alerta ante el creciente número de brotes asociados a jóvenes en todo el hemisferio norte. "Los jóvenes también corren riesgos y el problema ahora es convencerlos de los peligros del virus", ha dicho el director de la organización al frente de la pandemia, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Lo repito: los jóvenes no son invencibles. Se pueden contagiar, pueden morir y pueden contagiar a sus seres queridos", ha insistido en una rueda de prensa para informar sobre la situación del virus a nivel mundial.