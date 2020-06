El destino vacacional de este año va a ser muy diferente para muchos de los que al final puedan escaparse unos días -el 65,7% de los españoles no tiene pensado ir de vacaciones, según el CIS-. Desde hace dos semanas es muy notable el goteo constante de clientes que hay en las tiendas de alquiler y compra de autocaravanas, pero lo son más las llamadas que no cesan a alguno de los más de 1.000 camping de los que dispone España. Y eso que cuando llegó el coronavirus se temieron lo peor, aunque ahora poco a poco empiezan a ver cómo se reservan sus plazas en una temporada para la que esperan alcanzar el 75% de ocupación frente al 90% de años anteriores, según avanzan a La Información. Es menos, sí, pero es mucho menos del recorte que van a sufrir otras opciones de alojamiento turístico.

Con una capacidad media anual de 650.000 plazas, en 2019 las pernoctaciones en campings aumentaron un 2,6% con respecto al año anterior, situándose en más de 40 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Como todo el turismo, que batía récords en España ejercicio tras ejercicio, las cifras de antes del parón apuntaban a un ascenso que parecía no tener techo.

Estamos ante un tipo de turismo que en España practican muchos extranjeros y cada vez son más los nacionales que se suman, pero que con esta crisis se ha convertido ya en la estrella del verano. Los españoles ya están preparando su kit de camping para disponer de todo los necesario y, según el último informe de idealo, la demanda de productos básicos como los hornillos y el camping gas ha crecido un 235 % desde marzo; las tiendas de campaña también están siendo muy buscadas, y por ello su demanda ha subido en más de un 75 %.

La pandemia ha dando el último empujón a muchos de esos veraneantes que otros años se habían planteado alquilar un bungalow en un camping o alquilar una autocaravana pero no encontraban el momento idóneo para hacerlo. Alojamientos al aire libre, sin ascensores, sin pasillos, rodeados de naturaleza, con espacios muy grandes... son las bazas con las que cuentan estos alojamientos a los que por primera vez llegarán también muchas familias con niños que debutan al volante de una autocaravana, cuyo precio medio puede rondar desde los 135 euros a los 222 euros al día (para entre 2 a 6 personas), según relatan desde Autocaravan Express.

Hasta este negocio están llegando muchos de estos 'novatos' que por la incertidumbre que genera el coronavirus buscan espacios más abiertos. "Llevamos unos años en los que el 'caravaning' es cada vez más conocido aumentando las ventas y el número de personas que lo probaban pero hace tres meses todo se frenó en seco", comentan a este medio antes de asegurar que durante los meses de abril, mayo y principios de junio las llamadas que atendían "eran para cancelar". Ahora retoman la actividad "con más volumen de reservas". A los que se acercan por primera vez les advierten además de errores que se suelen cometer como detenerse en áreas que no están permitidas o el cuidado que hay que observar para no verter los depósitos donde no esté indicado para ello.

Muchos de los que llegan hasta la oficina de caravanas ya se han puesto en contacto con algún camping en los que este verano también se seguirán unas normas de limpieza adicionales para la lucha contra el coronavirus, tal y como anunciaron desde el Ministerio de Sanidad, recalca Sergio Chocarro, gerente de la Federación Española de Camping. "El año en general va a ser complicado, porque el turismo ha sido muy golpeado por el virus y en los camping se ha perdido la Semana Santa, el puente de mayo y toda la primavera, por lo que el cómputo final será complicado, pero el verano, sin llegar a cifras del anterior, no será tan dramático", asegura.

Confiados en los desplazamientos de los turistas nacionales sí han notado también un aumento del turista extranjero que "hace un mes lo dábamos por perdido". Desde que las fases de la desescalada iban pasando las llamadas a los camping iban creciendo. Atrás queda el "miedo, la incertidumbre y la tensión acumulada que se incrementaban según llegaba un incierto verano", recuerda Chocarro. El sector, que puede llegar a generar un número de empleos que ronda los 40.000, se enfrenta ahora a un verano en el que "muchos van a descubrir un nuevo mundo", asegura.

En el sector hay una clara apuesta de los propietarios por ofrecer la máxima seguridad más allá de las medidas aprobadas por la cartera de Salvador Illa, implementando precauciones adicionales de higiene y desinfección, la distancia entre grupos de huéspedes y la reducción voluntaria del aforo durante toda la temporada en muchos de los establecimientos.

Raimundo, al frente del camping 'Lo Monte' en Alicante desde hace nueve años, cuenta a La Información que en su caso se ha reforzado el nivel de limpieza y si el ministerio exige limpiar zonas comunes cuatro veces al día "nosotros lo hacemos seis y las piscinas además de limitar el aforo se hará una parada técnica a mediodía para desinfectar todas las zonas de contactos. Además, en los bungalows se ha sustituido el uso de lejía por amonio cuaternario que es más efectivo contra la Covid-19 y las superficies que se limpian con él aguantan más tiempo libre de coronavirus. También se pasará la máquina de ozono en los bungalows, los sofás se limpiarán con vaporeta...".

Este camping en el que de media trabajan unas 25 personas espera recuperarlas a todas para el próximo mes de julio. "Abrimos el 29 de mayo y desde el principio hubo muchas llamadas pero más pidiendo información porque la gente se quejaba mucho de las contradicciones a nivel legislativo y, según se ha ido aclarando todo, las llamadas son más frecuentes. La semana pasada ya se notó bastante y esta semana te diría que casi ha sido normal, comparada con las campañas anteriores". Y los datos ya le dan un respiro: "Entre semana, la ocupación es bajita pero en fin de semana ya hemos alcanzado entre el 50% y el 60%; se ven buenas señales porque en bungalow ya tenemos un 100% de lleno este fin de semana y se espera lo mismo para julio y agosto".

Raimundo espera como agua de mayo que los murcianos puedan ir a la Comunidad Valenciana porque "tenemos la particularidad de estar en la linde entre las dos comunidades y muchos clientes nuestros no paran de llamar para preguntar cuándo pueden venir desde Murcia". En este caso particular, el verano les dejará cifras alentadoras pero será durante los meses de invierno cuando más se recuperarán "porque por el clima son nuestros meses más fuertes".